Els més afectats són el de Barcelona-El Prat i el de Palma de Mallorca | @ep

La vaga de controladors aeris a França ha provocat la cancel·lació de 134 vols dels 280 previstos als aeroports espanyols amb destinació a França fins a les 18.00 hores, segons han informat a Europa Press fonts d' Aena .

En principi, als aeroports espanyols hi havia més de 6.000 operacions programades per a aquest divendres, de les quals 280 eren amb França , encara que la vaga afectarà també vols amb origen o destí en altres països que passin per França .

"Com a conseqüència dels conflictes laborals del personal de control de trànsit aeri a França , alguns vols es poden veure afectats amb retards o cancel·lacions", ha advertit Aena en un tuit.

La majoria de vols cancel·lats eren connexions amb el Regne Unit i França i les companyies més afectades són Vueling, Volotea, easyJet i Ryanair, encara que també han resultat afectades Iberia i Air Europa . Els aeroports més afectats són el del Barcelona-El Prat i el de Palma de Mallorca.

La Direcció de l'Aviació Civil francesa (DGAC) calcula que l'atur, que es prolongarà durant 24 hores, provocarà la cancel·lació d'un miler de vols, i s'aconsella als viatgers informar-se dels vols abans d'anar a l'aeroport.

Davant la vaga, convocada pel Sindicat Nacional de Controladors del Trànsit Aeri (SNTAC) per reclamar pujades salarials que compensin la inflació i més contractacions de personal, la DGAC va demanar a les companyies aèries europees que reduïssin en un 50% el seu programa de vols per a aquesta jornada.

Air France ha cancel·lat aquest divendres el 10% dels seus vols de llarga ràdio i el 55% dels seus vols de curt i mig radi, sense descartar retards i cancel·lacions d'última hora.

L'autoritat francesa de control aeri ha estat en contacte amb el gestor europeu Eurocontrol per organitzar amb les companyies aèries maneres d'evitar el sobrevol de l'espai aeri francès. Tot i això no ha impedit que algunes aerolínies hagin hagut d' anul · lar vols que ni s'enlairaven ni aterraven a França .

AFECTACIÓ A ESPANYA



Atesa la situació geogràfica de França , una vaga de control aeri en aquest país pot afectar tot el trànsit aeri d'Europa, i especialment Espanya per la seva proximitat.

Així, Enaire ha adoptat una sèrie de mesures per minimitzar l'afecció als vols de la vaga de control aeri a França .

El gestor de navegació aèria espanyol preveu durant la jornada de vaga “un gran volum de rutes no estàndard, evitant territori francès i provocant afecció al trànsit aeri a tot Europa ”.

A més de la vaga de 24 hores aquest divendres, els controladors francesos han llançat un preavís d'una altra aturada de tres dies des del 28 al 30 de setembre.