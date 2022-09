La fam extrema es dispara als punts crítics del clima del món | @ep

La crisi climàtica que s'està patint arreu del món està fent estralls a les parts més critiques del món. I un dels factors que més s'estan veient afectats és la gana extrema. Actualment hi ha moltes àrees del món que estan afectades pel clima extrem i que provoca una escassetat d'aliments.

L'organització benèfica de desenvolupament Oxfam va examinar 10 dels pitjors punts climàtics del món, afectats per sequeres, inundacions, tempestes severes i altres condicions climàtiques extremes, i va descobrir que les seves taxes de fam extrema s'havien duplicat més que els últims sis anys.

Dins dels països estudiats, 48 ​​milions de persones pateixen actualment gana aguda, davant dels 21 milions de persones el 2016 . D'aquests, al voltant de 18 milions estan a punt de inanir-se, segons l'informe d'Oxfam publicat dijous.

Els 10 països coberts per l'informe ( Somàlia, Haití, Djibouti, Kenya, Níger, Afganistan, Guatemala, Madagascar, Burkina Faso i Zimbabwe ) van ser els que van rebre el major nombre de crides de l' ONU impulsades per fenòmens meteorològics extrems.

Gabriela Bucher, directora executiva d'Oxfam Internacional , va dir: “El canvi climàtic ja no és una bomba de rellotgeria, està explotant davant dels nostres ulls. Està fent que els fenòmens meteorològics extrems, com les sequeres, els ciclons i les inundacions, que s'han multiplicat per cinc en els darrers 50 anys, siguin més freqüents i mortals”.

A mesura que augmenta l'escalfament global , les companyies de combustibles fòssils han estat collint grans guanys gràcies a l'augment del preu del gas després de la invasió russa d' Ucraïna . Els guanys de les companyies de combustibles fòssils durant 18 dies serien suficients per complir amb la comanda d'ajuda humanitària de 49 mil milions de dòlars de l' ONU aquest any, segons l'informe d' Oxfam .

Els governs es reuniran a Egipte al novembre per a les converses climàtiques de l'ONU Cop27 , on se'ls instarà a planificar retallades molt més estrictes als gasos d'efecte hivernacle, i es demanarà als països rics que proporcionin finançament perquè els països pobres es adaptin als impactes de la crisi climàtica.

Tot i això, moltes figures destacades es mostren pessimistes davant les ombrívoles perspectives de les converses . Els trastorns geopolítics deguts a la guerra a Ucraïna han posat en perill la fràgil coalició reunida a Cop26 a Glasgow el novembre passat, on tots els països van acordar centrar-se a limitar l'escalfament global a 1,5 °C per sobre dels nivells preindustrials.

Bucher va dir: “Els líders dels països rics en contaminació han de complir les promeses de reduir les emissions. Han de pagar les mesures d'adaptació i les pèrdues i danys als països de baixos ingressos, així com injectar immediatament fons per salvar vides per complir la crida de l'ONU per respondre als països més afectats”.

Bucher va demanar anteriorment un impost sobre els guanys inesperats per a les empreses d'energia i aliments , que també s'han beneficiat de l'augment dels preus dels aliments a tot el món. També va demanar que es condonin els deutes dels països més pobres.

Entre els països destacats a l'informe d' Oxfam , la majoria estan greument afectats per la sequera, molts d'ells a Àfrica . Somàlia està experimentant la pitjor sequera registrada i 1 milió de persones s'han vist obligades a fugir, mentre que a Kenya han mort 2,5 milions de caps de bestiar i 2,4 milions de persones passen gana.

La producció de cereals al Níger ha caigut un 40% a causa de les condicions meteorològiques extremes, deixant 2,6 milions de persones en estat de fam aguda, mentre que la desertificació de les terres de cultiu i pastures a Burkina Faso ha provocat que més de 3,4 milions de persones pateixen gana extrema.