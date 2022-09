Manifestacions a 13 ciutats espanyoles i Brussel·les reclamen aquest diumenge la llibertat d'elecció de llengua a col·legis | PARLEM ESPANYOL

L'associació Parlem Espanyol ha convocat aquest diumenge 18 de setembre una protesta amb carpes informatives a tretze ciutats d' Espanya i també a Brussel·les , per reclamar la llibertat d'elecció de llengua a les escoles, segons ha informat l'entitat.

Diumenge també tindrà lloc una manifestació a Barcelona a les 12.30 hores i que sortirà des de l' Arc del Triomf , en què també participarà Parlem Espanyol portant una pancarta.

Des de les 11.00 del matí fins a les 13.30 hores hi haurà punts de protesta a Madrid, Castelló, València, Alacant, La Corunya, Oviedo, Palma de Mallorca, Sevilla, Valladolid, Vigo i Saragossa. Així mateix, a Vitòria ia la ciutat de Brussel·les l'associació durà a terme una concentració a les 12.00 hores del migdia amb la mateixa finalitat.

En aquestes carpes, l'organització convidarà els assistents a participar en un videojoc que estrenaran aquest dia per comprovar si coneixen la situació real de les comunitats amb llengües cooficials. A més, a les 12.00 hores faran una connexió a les seves xarxes socials, en què serà el "moment central" de la protesta.

Parlem Espanyol ha advertit de l'exclusió de l'espanyol a les comunitats autònomes de Galícia, Catalunya, Balears, Comunitat Valenciana, País Basc i Navarra.

En aquest sentit, la presidenta de Parlem Espanyol, Gloria Lago, ha cridat l'atenció "sobre el que està passant": "No és un problema exclusiu de Catalunya , afecta totes les comunitats autònomes amb cooficialitat lingüística i, per tant, ens afecta tots els espanyols que volem residir o moure'ns per qualsevol de les nostres comunitats autònomes".

"Volem veure l'espanyol a totes les escoles i administracions públiques d' Espanya . Animo a acudir a les mobilitzacions. Cal que s'aprovi una Llei de Llibertat d'Elecció de Llengua homologable a la dels països amb cooficialitat lingüística", ha postil·lat Lago.