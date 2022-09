Un control a Barajas. Foto: Europa Press



Els passatgers que arribin a Espanya per via aèria o marítima no hauran de presentar, a partir de dimarts 20 de setembre, el formulari de control sanitari que se'ls exigia per accedir al país com a declaració responsable amb informació relativa al viatge, identificació personal, contacte i localització, dades epidemiològiques o amb informació del certificat de vacunació o prova diagnòstica. Així ho recull el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) d'aquest dilluns 19 en una resolució de la Direcció General de Salut Pública relativa als controls sanitaris als punts d'entrada a Espanya.



Per tal d' afavorir la mobilitat internacional , ja no es considera necessari mantenir la utilització de l'aplicació Spain Travel Health (SpTh) en quedar sense efecte l'apartat vuitè de la Resolució d'1 d'abril de 2022 de la Direcció General de Salut Pública. Aquest exigeix als passatgers que utilitzin la via aèria l'emplenament abans de la sortida, com a declaració responsable, de l'esmentat formulari de control sanitari a través de l'aplicació o del web .

Després de la validació del document, SpTH genera un codi QR individualitzat que el viatger havia de presentar a la companyia de transport abans de l'embarcament, així com als controls sanitaris a l'arribada a Espanya quan li fos requerit, juntament amb els documents que demostrin la veracitat informació introduïda a SpTH durant el procés d'obtenció del codi QR.

També queda sense efecte l'apartat novè de la resolució i, a partir d'ara, els vaixells de passatge de tipus creuer que realitzin viatges internacionals i naveguin per aigües del mar territorial no hauran de complir les condicions recollides al document 'Mesures sanitàries per a el restabliment dels creuers internacionals' elaborat pel Ministeri de Sanitat.