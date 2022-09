Foto: ONCE

Aquest dissabte 27 de setembre se celebrarà la 5a Jornada de Convivència per a les persones afiliades d’ONCE Catalunya que son usuàries de gossos pigall. L'activitat està organitzada per l’ONCE a Catalunya, en col·laboració amb l’Associació d’Usuaris de Gossos Guia de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 Aniversari. L’objectiu és gaudir d’un punt de trobada que permeti als afiliats usuaris de gossos pigall estar més a prop, conèixer-se millor i visibilitzar la gran tasca que duen a terme aquests animals.

Està previst que hi siguin uns 50 gossos guia acompanyats dels seus usuaris. La jornada se celebrarà a l’Aquapark de la Roca del Vallès, el primer parc aquàtic per a gossos de Catalunya. En aquest parc, els gossos podran gaudir del Gran Llac, piscina per a gossos grans, amb un tobogan, taules de surf, canoa i una rampa de salts, entre d’altres. A més, d’unes instal·lacions amb zona d'oasi i dunes i una àrea de descans.

Hi assistirà el president del Consell territorial de l’ONCE Catalunya, David Bernardo; Alba Mestres, presidenta de l’Associació d’Usuaris de Gossos Guia de Catalunya i la directora de l'Escola ONCE del Gos Pigall (FOPG), María Jesús Varela, qui traslladarà informació d'interès sobre l'escola i els seus projectes.

A Catalunya hi ha 189 gossos pigall en actiu: 156 a Barcelona, 18 a Tarragona, 14 a Girona i 1 a Lleida.