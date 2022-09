Fitxer - Fulles d'un castanyer

La tardor de 2022, que començarà divendres, serà més càlida del normal a tot Espanya, sobretot al vessant Mediterrani ia les Balears, i també en línia amb la tendència dels últims mesos, serà més sec i menys plujós del normal, especialment al quadrant nord-oest peninsular, després de l'estiu més calorós des que hi ha registres i el novè més sec, segons ha informat l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

Durant la roda de premsa estacional, la portaveu de l'AEMET Beatriz Hervella ha destacat que a més aquesta predicció estacional presenta una gran fiabilitat i robustesa, ja que la probabilitat està entre el 50 i el 70% i que aquesta tendència càlida podria mantenir-se també durant l'hivern.

La portaveu de l'AEMET Beatriz Hervella , ha assenyalat que aquesta predicció tardorenca és més robusta per al vessant mediterrani i les Balears i també observa una major probabilitat que plogui menys del normal al nord-oest.

Igual que a Espanya també s'espera un trimestre més calorós del normal a la resta d'Europa i molt probablement serà molt càlid al mediterrani occidental i al nord del continent. Així mateix, veu probable que sigui més sec del que és normal al mediterrani oriental, i més plujós del que és habitual als països escandinaus.

Referent a això, la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera , ha lamentat aquest pronòstic que apunta que el proper trimestre serà més calorós del normal, encara que ha comentat que potser en aquesta ocasió no jugui en contra "atesa les circumstàncies del panorama energètic actual".

Per la seva banda, el portaveu de l'AEMET Rubén del Campo ha destacat que tot això arriba després de l'estiu extremadament càlid, el més calorós fins ara, ja que el trimestre juny, juliol, agost, ha assolit una temperatura mitjana de 24 graus centígrads (ºC), és a dir, 2,2ºC superior a la mitjana normal. De fet, aquest ha estat l'estiu més càlid des del 1961, en 60 anys i ha tingut 42 dies d'onada de calor.

" Es va tractar d'un estiu extremadament càlid, el de més temperatura mitjana de la sèrie històrica, superant per 0,4 ºC al del 2003, el més càlid fins ara ", ha subratllat Del Campo, que ha apuntat que si es fes cas de les reconstruccions climàtiques es podria dir que l'estiu del 2022 ha estat el més càlid en més d'un segle, almenys des del 1916.

En conjunt , amb tres onades de calor, l'estiu va tenir un caràcter extremadament càlid a pràcticament tota la Península , excepte a la costa de Galícia i d'Astúries, a l'extrem occidental d'Andalusia i alguns punts aïllats, on va ser molt càlid. A les Illes Balears va ser extremadament càlid a Mallorca i molt càlid a la resta de les illes, mentre que a les Canàries mentre que a les Canàries va resultar en conjunt molt càlid.

Així mateix, ha subratllat que les dades constaten que els estius cada vegada són més càlids i més llargs en detriment de la tardor i, especialment, de la primavera i ha afegit que aquesta és la primera vegada que vuit estius consecutius superen els valors normals. Concretament, estima que des dels anys 80 del segle XX els estius s'han allargat deu dies cada dècada.

Aquestes condicions estiuenques s'han prolongat més enllà dels límits naturals de l'estació ja que el quadrimestre maig -agost ha estat el més càlid i sec de tota la sèrie històrica i, a més, al setembre se segueixen batent rècords . En aquest 2022, més gran va ser molt càlid, com també ho està sent la primera quinzena de setembre, que està registrant temperatures molt altes i fins i tot superiors a 40ºC a la vall del Guadalquivir i properes a aquesta xifra en punts del cantàbric oriental.

Del Campo ha indicat que "mai abans" s'havien registrat vuit anys consecutius més càlids del normal i ha afegit que, alhora, els meteoròlegs observen com els climes àrids van avançant a Espanya a un ritme anual d'uns 1.500 quilòmetres quadrats any des de mitjans del segle XX; l'equivalent a cinc anys a l'extensió de la província de Màlaga, al detriment dels climes temperats.

En total, a 40 estacions principals l'estiu ha acabat amb la temperatura mitjana més alta de la seva sèrie i en 45 més, la mitjana de les màximes diàries va ser la més alta des del començament de les observacions, i en 33 la mitjana de les mínimes va ser també la més elevada de les seves respectives sèries.

Per mesos, després d'un maig també càlida, l'estiu va començar amb el quart juny més càlid en 60 anys (des del 1961), va seguir amb un juliol extremadament càlid, el juliol més càlid des que hi ha registres, amb una temperatura 2,7ºC superior a la mitjana i va acabar amb un agost molt càlid, amb 2ºC més que la mitjana mensual que el converteix en el segon agost més càlid de la sèrie.

TRES ONES DE CALOR



Durant el període estival es van comptabilitzar tres onades de calor: la primera, del 12 al 18 de juny, que és la segona més primerenca des que hi ha registres; la segona i més llarga, del 9 al 26 de juliol, va ser "extraordinària" quant a durada (amb divuit dies, va ser la segona més llarga de la sèrie) i extensió (va afectar 43 províncies, màxim històric).

Del Campo indica que aquesta va ser l'onada de calor més intensa de totes les registrades a Espanya i va superar la d'agost del 2021, que fins ara tenia el rècord. La tercera onada de calor va començar el 30 de juliol i va acabar el 30 d'agost i es va situar com la tercera més duradora. "En total, Espanya va estar sota onada de calor 42 jornades, és a dir, pràcticament la meitat dels dies de l'estiu, superant amb escreix l'anterior rècord de 29 dies, ocorregut el 2015", ha analitzat.

Juntament amb aquesta calor extrema, les precipitacions també van ser escasses, especialment al juny i juliol, ja que tots dos mesos van ser molt secs. Per la seva banda, l'agost va ser més o menys normal quant a les pluges, encara que la majoria es van recollir en forma de tempestes, que van ser "molt adverses" a Catalunya, on van deixar "la pedregada més gran" oa la Comunitat Valenciana a mitjans d'aquell mes.

En definitiva, l'estiu, amb prou feines va deixar 48 litres per metre quadrat acumulats a tot Espanya, és a dir un 35% menys del normal. A les Balears va ser un estiu sec ia les Canàries, les poques precipitacions que es van registrar li van conferir un caràcter molt humit a l'estiu, perquè normalment amb prou feines hi ha pluges a l'estació estival.

SEQUERA



Les dades reflecteixen que Espanya va acabar l'estiu en situació de sequera meteorològica, sobretot al terç oest ia l'interior de la meitat nord peninsular. Del Campo ha apuntat que l'any hidrològic, que acabarà el proper 30 de setembre està sent molt sec, amb unes pluges inferiors al 25 per cent del normal pel que l'any hidrològic 2021-2022 acabarà com el segon més sec de la sèrie històrica. Tot i això, ha pronosticat que en els pròxims dies s'esperen abundants precipitacions a tot Espanya que podrien permetre que l'exercici tanqui fins i tot com el quart més sec des que hi ha registres.

Amb tot això, ha exposat que la temperatura superficial de l'aigua del mar Balear també ha estat superior als valors normals de forma ininterrompuda des que va començar el maig i des de la primera setmana de juliol pateix temperatures que estan al 5% de les més elevades de tota la sèrie històrica i va aconseguir una mitjana de 29ºC a mitjans d'agost, fet que suposa un nou rècord absolut.