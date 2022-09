Laia Bonet durant la signatura amb COCEMFE / TMB

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) impulsaran una evolució de la normativa que permetrà millorar l’accessibilitat als autobusos aplicant criteris avançats d’usabilitat als següents elements d’accessibilitat: rampes, espais reservats i elements de subjecció i seguretat. Per fer-ho, i en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, ambdues entitats han signat avui una addenda al seu conveni que inclou la sol·licitud conjunta a la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides de la modificació del Reglament núm. 107, concretament de les característiques tècniques d’alguns elements vinculats a l’accessibilitat a bord del bus, descrites en el seu Annex 8.

La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha recordat que “TMB és un referent internacional en l’àmbit de l’accessibilitat i per això volem avançar-nos un cop més impulsant una evolució en la normativa que permeti una major accessibilitat a la xarxa de transport públic de la nostra ciutat i de la resta d’Europa”. En aquest sentit, Bonet ha posat en valor la relació amb COCEMFE en “una sinergia clau per conèixer les necessitats del col·lectiu de persones amb discapacitat i posar-nos al seu servei per millorar la qualitat de vida en el dia a dia”.

Per la seva banda, el president de COCEMFE, Anxo Queiruga, ha explicat que “hi ha una falta d’accessibilitat generalitzada al transport públic que vulnera el dret de les persones amb discapacitat a tenir una vida independent, de manera que el canvi de normativa facilitaria la nostra mobilitat, no només en grans ciutats com Barcelona, que és un referent en accessibilitat, sinó també a nuclis de població més petits, on hi ha enormes dificultats d’accés al transport públic”. A més, Queiruga insisteix en “la necessitat d‘impulsar la millora de l’accessibilitat del transport en autobús a nivell europeu, i no només per als més de 100 milions de persones amb discapacitat que hi ha a Europa, sinó per a tota la ciutadania en el seu conjunt”.

La iniciativa sorgeix arran d’un treball d’auditoria de la flota de Bus de TMB i del diàleg constant amb entitats com COCEMFE, clau per poder iniciar un canvi així a nivell europeu ja que és la principal entitat a Espanya i un referent europeu. TMB així segueix en la seva línia de millora de l’accessibilitat, de fet ja té la xarxa de bus adaptada totalment per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) des de l’any 2007 amb tots els autobusos de la flota amb seients reservats a l’interior dels vehicles i rampa d’accés al vehicle. I des del 2020, les persones amb mobilitat reduïda disposen de noves millores d’accessibilitat com ara portes més amples i el desplegament d’una rampa que s’ajusta a l’obertura de les portes, per facilitar la maniobrabilitat dels usuaris en cadira de rodes.

Els autobusos de TMB també són accessibles per les persones invidents o amb discapacitat visual, ja que disposen d’avisadors de parada visuals a l’exterior dels vehicles, amb el dispositiu d’infoaccessibilitat per a invidents. A les validadores de l’interior dels vehicles, hi trobaran una senyalització que, mitjançant el contrast de colors també en braille, els permet llegir el número de calca (número identificador del vehicle) del bus en què viatgen. També disposen d’una nova funcionalitat a l’app de TMB, anomenada Opcions de guiatge a la parada de bus, que permet estar informat de quan el bus està arribant a la parada, quan està aturat i l’estat de les portes. A més, disposa d’un servei específic d’avís al conductor.

Pel que fa a les estacions de la xarxa de metro, totes les que es construeixen o es rehabiliten des de l’any 1992 garanteixen l’accessibilitat i actualment més del 92% de la xarxa de metro és accessible. Des de TMB es continua treballant per fer que el metro sigui més accessible per a tothom amb l’adaptació progressiva de les instal·lacions, la implantació, a tota la xarxa, de distribuïdores amb sistema de navegació per veu, d’encaminadors per a persones cegues en les estacions i de dispositius lluminosos de tancament de portes, cada dia a més trens. Als Punts TMB d’informació i atenció al ciutadà també tenen diferents elements que milloren l’accessibilitat en el seu servei com és un mapa en relleu de la xarxa de metro i una guia de metro en Braille i, concretament el Punt TMB de Sagrada Família que no té barreres arquitectòniques, integra el gestor de torns amb la tecnologia NaviLens i disposa d’una taula d’atenció amb el sistema SVisual, un sistema de vídeo interpretació en llengua de signes, anell inductiu i mobiliari adaptat.

A més, des de l’any 2020, tenim el sistema d’orientació NaviLens implementat a tota la xarxa de metro i bus. Aquest sistema està conformat per etiquetes intel·ligents que informen a les persones amb discapacitat visual sobre la senyalització i la informació dels serveis de metro i bus a través d’una aplicació mòbil gratuïta.

Aquesta addenda signada avui parteix d’un conveni entre TMB i COCEMFE l’any 2021 on ambdues entitats expressaven la seva voluntat per promoure actuacions entorn de l’accessibilitat universal en el transport públic per a augmentar la igualtat de drets i oportunitats de les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda. La seva signatura ha sigut essencial per a iniciar una sèrie de col·laboracions que són imprescindibles per a millorar les condicions d’accessibilitat de les nostres xarxes de metro i bus.

Principal operador de transport públic

TMB és el principal operador de transport públic de Catalunya, que ofereix dues xarxes regulars de transports (la de bus de superfície i la de metro subterrània), així com diversos serveis de transports d’oci, amb l’objectiu de satisfer les necessitats de mobilitat de la ciutadania, millorar la qualitat de vida a l’àrea metropolitana i reduir la distància entre les diferents ciutats, oferint un servei accessible per a tothom. TMB és un referent de mobilitat urbana, que treballa en línia a l’agenda 2030 i altres orientacions tècniques i normatives orientades al desenvolupament sostenible i equitatiu de la societat.

Sobre COCEMFE

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) és una ONG sense ànim de lucre constituïda el 1980. El seu propòsit és aconseguir una societat inclusiva que garanteixi l'exercici ple dels drets de les persones amb discapacitat física i orgànica. Coordina, representa i impulsa el Moviment Associatiu de persones amb discapacitat física i orgànica a Espanya, format per 92 entitats estatals, autonòmiques i provincials, que al seu torn representen més de dos milions i mig de persones amb discapacitat i aglutinen més de 1.600 associacions.