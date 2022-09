Arxiu - L'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell

L'Audiència Nacional (AN) ha inadmès la querella presentada per l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell contra l'excomissari José Manuel Villarejo i altres comandaments policials, per la qual cosa rebutja així la seva petició de personar-se com a acusació particular a la causa coneguda com a ' Tàndem ' ni en cap de les peces separades en què s'investiguen les contractacions privades al policia jubilat a través de la seva empresa CENYT.

En una interlocutòria d'aquest mateix dilluns, el jutge Manuel García Castellón explica que les actuacions que es relaten a la querella de Rosell contra, entre d'altres, Villarejo no compleixen els pressupostos legalment previstos per reconèixer-li la condició de perjudicat directe pels fets en no apreciar "cap indici" de la intervenció del comissari jubilat.

"Sense posar en dubte la gravetat de les afirmacions contingudes a la querella, ni la possibilitat que aquests fets presentessin, indiciàriament, aparença de delicte, això és diferent que aquests fets hagin de ser investigats en el marc de les presents", assenyala a el seu escrit el titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 6, que investiga la macrocausa sobre Villarejo.

A la seva querella, que s'emmarca a l'Operació Catalunya , Rosell atribueix els presumptes delictes d'organització criminal; acusació i denúncia falsa; falsedat documental i detenció il·legal.

A més de Villarejo, la querella es dirigeix contra l'excomissari Marcelino Martín-Blas, l'exinspector Antonio Giménez, l'inspector Alberto Estévez i l'exagregat de l'FBI a l'ambaixada dels Estats Units a Madrid Marc L. Varri.