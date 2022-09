Un grup d'homes ha irromput a un Bingo de Tortosa (Tarragona), i han assassinat una treballadora d'un tret i ferit de gravetat a un home, dilluns 19 de setembre de 2022, a Tortosa (Tarragona) - EUROPA PRESS

El bingo de Tortosa (Tarragona), on aquest dilluns han disparat una treballadora que ja ha mort un home que ha quedat ferit greu en un assalt, ha lamentat els incidents i s'ha posat "a disposició tant de la policia com de l'administració per facilitar-los informació i col·laborar.

En un comunicat, el Grup Valisa, propietari del bingo, ha explicat que els trets s'han produït durant un atracament aquest dilluns de matinada al local.

El ceo del Grup Valisa, José Vall, ha lamentat que l'empresa mai no havia viscut una situació similar , i ha dit: "Són moments molt difícils per a tots; especialment per a la seva família, a qui fem arribar el nostre condol més profund i suport en nom de tots nosaltres".

"Volem donar les gràcies a tots els que s'han posat en contacte amb nosaltres, així com agrair les mostres de suport rebudes i, en especial, la professionalitat mostrada pels cossos de policia", ha afegit al mateix comunicat.

Aquest dilluns de matinada, un grup d'homes han irromput al bingo i han ferit de gravetat una treballadora i un dels seus clients.

Tots dos van ser traslladats a un centre hospitalari de Tortosa, on la dona ha mort hores més tard, i la policia catalana investiga els fets.