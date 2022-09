Foto: Lambda

Lambda, marca canària de sucs i nèctars de fruita, que forma part de Vichy Catalan Corporation, vol posar el seu granet de sorra recolzant els nens i nenes de La Palma en tornar a l'escola. Per aquest motiu, 10.000 ossets de peluix es repartiran entre els nens palmers els propers dies.

L'acció es diu #AbrazosLambda i representa el compromís de Lambda amb el territori, un tribut a la seva identitat canària i arrelada personalitat illenca. També és un gest de gratitud a tots aquells que han confiat en la marca des de l'any 1996, convertint-la en un referent del mercat dels sucs i nèctars.

Per articular l'acció, Lambda ha comptat amb la inestimable col·laboració de la seva xarxa de distribució que ha posat en marxa el lliurament dels ossets a tots els establiments de La Palma. Gràcies a un distintiu col·locat a la porta, les famílies podran identificar els llocs on l'osset està disponible per poder obtenir un peluix per a cada nen i nena.

Quan fa un any de l'erupció volcànica, Lambda segueix molt pendent de les necessitats dels habitants de La Palma i sobretot dels nens, per ser un dels col·lectius més vulnerables. L'acció #AbrazosLambda s'ha pensat des de l'afecte i s'ha materialitzat a la figura de l'osset, tot esperant que es converteixi en el company de jocs de tots els nens palmers i que sigui un suport en el retorn a les aules.