Escola Maria Ossó de Sitges @ep

El Consell Comarcal del Garraf (Barcelona) ha iniciat un expedient per determinar les causes per les quals una alumna de 3 anys de l' Escola Maria Ossó de Sitges (Barcelona) s'ha quedat aquest dilluns durant tot el dia a l'autobús del transport escolar.

En un comunicat d'aquest dimarts, ha explicat que s'ha demanat a les empreses que presten el servei de monitoració i acompanyament i al servei de transport escolar un informe sobre els “errors que van provocar aquest fet, per establir les possibles responsabilitats i conseqüències” que es derivin.

El Consell Comarcal del Garraf ha afirmat que va tenir coneixement d'aquest succés dilluns a les 16 hores i que es va posar immediatament a disposició de la família per oferir acompanyament, seguiment i suport psicològic.

L'alumna va ser traslladada aquest dilluns a la tarda a un centre mèdic per al seu reconeixement i es va confirmar que estava en bon estat de salut.

L'ens comarcal ha lamentat aquests fets i s'ha posat a disposició de l'escola i de l'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) per revisar els protocols i garantir l'eficiència del servei de transport escolar perquè no se'n torni a produir un altre episodi.