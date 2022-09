Carlos Costa. Foto: Telefònica

Carlos Costa explica durant aquesta entrevista la importància dels diferents factors a l'hora de desenvolupar el talent esportiu dels joves. Factors que comprenen des de l'entorn familiar fins a la bona selecció de professionals, passant per la salut mental.

COM DESENVOLUPAR EL TALENT ESPORTIU DELS JOVES

Durant la joventut de Carlos Costa, la formació del talent esportiu jove no era gens com la coneixem avui dia. Aleshores, era comú trobar-se amb entrenadors de tennis que, si bé és cert dominaven els conceptes teòrics de l'esport, no havien estat professionals. Per això no eren capaços de transmetre coneixements i vivències pròpies d'un professional.

Carlos explica que, si escau, a més de no tenir per entrenador un extennista professional, la resta de la preparació era una mica arcaica, havent de preparar-se físicament, per exemple, amb un entrenador d'atletisme.

Tot això és molt diferent avui dia. En l'actualitat els tennistes i la majoria d'esportistes compten amb l'ajuda i l'assessorament d'entrenadors experts en el seu esport, que a més de conèixer els fonaments de l'esport, també saben per tot el que passa un esportista, els bons i els mals moments, així com la manera d'afrontar-los.

FACTORS QUE INCIDEIXEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'ENTRENAMENT ESPORTIU

L'entorn és sens dubte un dels factors fonamentals que incideixen en el desenvolupament de l'entrenament esportiu, a més de ser un factor fonamental per portar una bona vida, amb caràcter general. En el cas del tennis, tenir una família que et recolzi i et sàpiga transmetre uns bons valors des de la infància és fonamental.

També és important que aquest entorn familiar no s'entrometi en excés en l'entrenament i el desenvolupament dels seus fills. Al final, el paper dels pares és buscar la millor opció per als seus fills, i un cop hagin decidit contractar equip tècnic de professionals adequats, és molt important deixar a aquests actuar, ja que coneixen millor que ningú com potenciar el talent esportiu dels més joves.

Un altre factor que incideix en el desenvolupament de l'entrenament esportiu, així com en el desenvolupament personal, és la recerca de formar persones abans que esportistes . Això potser pot semblar contradictori si estem parlant de tractar de formar el talent esportiu dels joves, però és fonamental. En paraules de Carlos Costa, si només formes l'esportista i no la persona, això pot jugar en contra del desenvolupament esportiu.

Aquest creixement com a persona també passa per la salut mental de l'esportista. Al llarg de la seva formació i de la seva carrera com a esportista, és comú passar per moments de crisi i per alts i baixos, i comptar amb el suport d'un professional pot resultar molt beneficiós per al desenvolupament de l'esportista: aprendre a perdre, gestionar la frustració, sobreposar-se a situacions complexes... són aspectes fonamentals per al desenvolupament esportiu i personal.

Ja ho diu Carlos Costa. "Abans de l'esportista hi ha la persona, però l'important és la persona, si formem esportistes que no siguin bones persones, és molt difícil que tinguin una llarga vida com a esportistes"

ELS REFERENTS ESPORTIUS

Carlos Costa posa l'accent en la diferència entre els referents esportius i el tenir "miralls". Els referents esportius són fonamentals, i si són companys, gent amb qui has crescut com a esportista i jugador, encara més.

Si escau, va tenir grans referents esportius com Manolo Orantes o Manolo Santana, però sempre destaca la importància d' Emilio Sánchez, gran exponent del tennis espanyol i company d'entrenament de Carlos Costa.

Carlos Costa resumeix aquest procés de la manera següent. "Està bé tenir referents, però no ho està comparar-se amb el del costat. Al final has de centrar-te en els teus entrenaments, escoltar i parlar amb les persones que tens al voltant per no quedar-te estancat com a esportista i millorar".

Carlos Costa. Foto: Telefònica

QUÈ ÉS MILLOR CONNECTATS ?

Millor Connectats és una plataforma de continguts de Telefónica on personalitats d'èxit com Ferran Adrià, Teresa Perales, Javier Gómez Noya o Nacho Azofra, o altres personatges com l'emprenedor Javier Perea, o el violinista Kamran Omarli, retraten a la perfecció la idea que " quan connectem, som capaços de fer coses increïbles"; que és la veritat universal sobre la qual es llança Millor Connectats .

L'objectiu de Millor Connectats no és cap altre que posar en valor el poder de les connexions humanes. "Volem fer el nostre món més humà connectant la vida de les persones", afirma José María Álvarez-Pallete, president de Telefónica.

"A Telefónica, creiem en un món més humà. Un món que es mou gràcies al talent de les persones. Per això recolzem el talent com millor sabem: connectant-lo. Millor Connectats vol ser un lloc on inspirar-se, trobar-se, connectar i aconseguir coses increïbles", explica Rafael Fernández d'Alarcón, director de Màrqueting Global de Telefónica.

QUÈ PODEM TROBAR A CADA APARTAT DE LA PLATAFORMA?

A l'apartat Inspira't es visualitzaran testimonis d'alguns ambaixadors de la marca i que són persones molt conegudes, com el ja esmentat tennista Rafa Nadal, el xef Ferrán Adrià , la nedadora paralímpica Teresa Perales, el triatleta Javier Gómez Noya o l'exjugador de bàsquet Nacho Azofra . A més, també expliquen la seva història Javier Perea, d'Smart Protection, una start-up recolzada per Wayra, o Kamran Omarli , violinista de la Càtedra de Violí Telefònica de l' Escola Música Reina Sofía.

Així mateix, juntament amb les històries d'aquestes personalitats, a Millor Connectats podem trobar 'Aprende'. Es tracta d'una sèrie de petites classes magistrals en què grans figures com Perico Delgado, Iñaki Gabilondo, Toni Nadal, Maria Zabala, Rafa Nadal o Amaya Valdemoro ofereixen, en primera persona, consells i reflexions que ens poden servir d'inspiració i aprenentatge. En definitiva, per establir millors relacions al nostre dia a dia.

