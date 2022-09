Imatge dels residents als centres del Grup Mimara. Foto: Grup Mimara

El Grup Mimara, en el marc del Dia Mundial de l'Alzheimer, vol reivindicar la importància de continuar impulsant la investigació en salut mental i el diagnòstic precoç d'aquesta malaltia que afecta un 4% de la població entre 70 i 75 anys i un 34 % dels més grans de 85 anys. És per això que la companyia vol oferir tot el seu suport a aquelles persones i a les seves famílies afectades que lluiten al seu dia a dia per conviure amb l'Alzheimer i les seves conseqüències.



Aquest any 2022 el lema proposat per la Confederació Espanyola d'Alzheimer és InvestigAcción. A l'itinerari de la demència, amb l'objectiu de focalitzar l'atenció en la investigació de la malaltia. Per aquest motiu, el Grup Mimara ha llançat una campanya a les seves residències on diferents usuaris dels centres s'han fotografiat amb una cartolina on apareix el hashtag #InvestigAcción.



Així mateix, és de vital importància apostar per la investigació de l'Alzheimer amb l'objectiu de conèixer i analitzar la situació en què es troben les persones que hi conviuen amb la malaltia, per posteriorment plantejar alternatives, solucions o propostes que millorin les seves condicions de qualitat de vida.



D'altra banda, Mimara vol ratificar la conscienciació sobre la salut mental de la nostra gent gran, i per això mateix fem una crida que tots/es ells/es rebin una mostra d'afecte i afecte per part de cadascun de nosaltres. A través, per exemple, de les abraçades demostren com un petit gest pot tenir tant de valor emocional en les persones.



"Hem de sensibilitzar la societat sobre la importància d'un diagnòstic ràpid i la recerca d'un tractament eficaç. És important donar eines útils a les persones i les seves famílies per afrontar la malaltia de manera precoç. No deixarem d'insistir-hi i, des del Grup Mimara, volem mostrar el nostre suport i solidaritat als afectats per l'Alzheimer", assegura Miguel Márquez, fundador de Mimara.