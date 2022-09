La directora general de Planificació en Salut, Aina Plaza, i el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, durant la presentació de la campanya - GENERALITAT

La taula de coordinació especialitzada en salut mental per a casos elevats de risc de suïcidi del servei telefònic 061 Salut Respon ha atès 1.716 casos des de la posada en marxa el 20 de juny fins al 30 d'agost d'aquest any.

Ho ha explicat aquest dimecres el conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon , en roda de premsa des del Palau Robert en què han presentat una nova campanya per donar a conèixer aquest servei telefònic.

En total el 061 ha rebut 2.336 consultes, de les quals 1.716 han estat ateses per la taula amb una durada mitjana de 30 minuts : el 43% de les trucades s'han atès en horari nocturn i el 61% eren dones.

La nova campanya s'adreça al conjunt de la societat, però interpel·la directament els col·lectius de risc i les seves famílies per visibilitzar el telèfon d'atenció a la conducta suïcida a més de "intentar reduir l'estigma social", ha explicat el conseller.

El missatge principal de la campanya diu: ' El suïcidi s'evita parlant. Si tens pensaments suïcides o coneixes algú en situació de risc, truca al telèfon d'atenció sanitària 061 '.

A més, va acompanyada de pensaments que pot tenir una persona amb conducta suïcida com 'El que em passa no té solució', 'Viure no em fa il·lusió' i 'Sense mi estaríeu millor' perquè segons el parer del conseller no ha de ser "paternalista i dir la veritat.

Així, a partir de dilluns que ve iniciarà aquesta campanya a través de la premsa escrita, televisió, ràdio, xarxes socials i pàgines web a més de en el transport públic i en les marquesines del carrer.

A principis de setembre, el departament que lidera Josep Maria Argimon va impulsar una experiència immersiva en el marc d'una campanya per donar a conèixer el telèfon 061 d'atenció a la conducta suïcida, amb l'objectiu de fer visible i desestigmatitzar el suïcidi.

UN PLA "MOLT AMBICIÓS"



La directora general de Planificació en Salut, Aina Plaza , ha assegurat que el Pla de Prevenció del Suïcidi (Plapresc) que han elaborat és "molt ambiciós" amb l'objectiu de reduir la mortalitat i ha afirmat que no es pot aconseguir únicament des de la salut .

Considera que cal abordar des de diferents àmbits de la societat com la justícia, el treball, l'educació, l'habitatge, l'esport i la cultura, entre d'altres, amb l'objectiu de donar resposta i prevenir el suïcidi: "Ens interpel·la tothom" .