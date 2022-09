Una dona paralitzada de la cintura cap avall es va haver d'arrossegar pel passadís d'un avió per anar al bany. Jennie Berry , que viu a Hartlepool, Durham (Regne Unit), afirma que no va rebre ajuda per part dels membres de la tripulació d'AlbaStar Airlines d'Espanya.

Un vídeo compartit a les xarxes socials mostra la passatgera usant els braços per arrossegar el cos cap al bany a la part davantera de l'avió.

L'afectada ha explicat aquesta era la seva única opció, ja que no hi havia una cadira de passadís a bord.

En lloc d'oferir-li ajuda, afirma, el personal va continuar servint begudes i la va desatendre.

Jennie, que és una activista pels drets de les persones amb discapacitat, va dir: "Vaig demanar anar al bany i simplement van dir "no, no tenim una cadira de passadís a bord", sense suggeriments sobre el que havia de fer. Com tots sabeu Quan has d'anar, has d'anar, sortosament, tinc bona força a la part superior del cos, així que vaig procedir a arrossegar-me pel passadís cap al bany, mentre el personal continuava servint begudes”.

Després d'arrossegar-se durant almenys vuit files, es pot veure Jennie finalment arribant al petit cubicle.

Inicialment, se suposava que volaria amb TUI UK, però un canvi d'últim minut va significar que va haver d'usar Albastar de camí a la destinació de vacances.

En arribar a l'aeroport de Newcastle, afirma que el personal li va dir que no podia seure a prop de la part davantera de l'avió.

En general, això fa que viatjar sigui més fàcil per a les persones discapacitades que necessiten fer servir una cadira de passadís.

Jennie els va dir als seus seguidors a Instagram: "És molt important recordar que, encara que vaig poder gatejar fins al bany, no totes les persones discapacitades són capaces de fer-ho. Aleshores, què s'espera que facin? Només s'espera que altres persones en aquesta situació s'orinen i aquesta és la política? És absolutament absurd".

Els activistes pels drets de les persones amb discapacitat van criticar l'aerolínia pel tracte "vergonyós", mentre que altres van dir que és "discriminació".