Foto: Universitat de Würzburg

Moltes vegades, la majoria, no les veiem, però hi són; la publicació especialitzada Proceedings of the National Academy of Sciences ha publicat recentment els resultats d'un estudi fet pels biòlegs de la Universitat de Würzburg Sabine Nooten i Patrick Schultheiss, que diu que per cada ésser humà que hi ha al planeta hem de considerar que hi ha 2,5 milions de formigues.

Aleshores, si fem la multiplicació pel nombre total d'habitants de la Terra (cada vegada estem més a prop dels 8.000 milions de persones), per tenir la dada exacta, obtenim una xifra marejant : compartim planeta amb 20 quatrilons de formigues (20.000). 000.000.000.000).

La publicació dels científics ha estat exhaustiva: a la feina han analitzat prop de mig miler d'estudis de poblacions de formigues realitzades per altres científics especialistes en aquest camp, que expliquen les condicions de vida i les colònies a Rússia, Xina, Brasil i França, entre altres països dels cinc continents, combinant-los en una base de dades.

"L'estimació de la població de formigues es torna més clar quan calcules la biomassa dels animals. Això equival a 12 megatons de carboni. Això supera la biomassa combinada d'aus i mamífers silvestres i correspon al voltant del 20 per cent de la biomassa de la humanitat", explica Schultheiss al seu estudi.

VIUEN A GAIREBÉ TOTS ELS HÀBITS

Una de les claus per assolir aquestes xifres és que són capaços de viure a tot arreu del món excepte a les regions polars... on tampoc hi ha una gran població humana.

Els boscos i les regions àrides són la llar de la majoria de les espècies de formigues, mentre que són molt més rars en àrees fortament influenciades per humans. La investigació dels científics alemanys apunta que els estudis del futur haurien de centrar-se en quines influències ambientals afecten específicament la distribució de les formigues i en quina mesura això canviarà, especialment com a resultat del canvi climàtic.

Foto: CREAF

EL 20% DE LA BIOMASSA DE LA HUMANITAT

Una altra dada cridanera de l'estudi és que el pes del total de formigues "supera la biomassa combinada d'aus i mamífers silvestres i correspon aproximadament al 20% de la biomassa de la humanitat".

El treball dels investigadors germànics determina que la massa d'organismes generalment es mesura en termes de la composició de carboni i que el carboni constitueix aproximadament la meitat del pes sec d'una formiga. Si s'hi inclogués el pes d'altres elements corporals, la massa total de les formigues del món seria encara més gran, revelen.

UNA CLAU CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC?

L'estudi de Nooten i Schultheiss arriba mesos després que el mes de juliol passat la revista Geology va publicar un article sobre el rol que juguen aquests insectes en la lluita contra el canvi climàtic. La publicació apunta que les formigues són un dels agents biològics de deteriorament mineral més poderosos que s'han observat.

El document cita investigacions de Ronald Dorn, de la Universitat Estatal d'Arizona, que apunta que encara que només és una especulació, l'ampliació en la varietat i el nombre de formigues al paleogen i neogen suggereix que les formigues podrien potencialment ser una part del trencaclosques del refredament del cenozoic .



Podeu consultar l'estudi dels científics en aquest enllaç.