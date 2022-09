Punt lila a Barcelona / @EP

L' Ajuntament de Barcelona habilitarà tres punts lila, "espais antimasclistes", a l'avinguda Maria Cristina, la platja del Bogatell i el carrer Martí Franquès per proporcionar informació i assessorament en matèria de violències masclistes i LGTBIfòbiques durant les nits de divendres, dissabte i diumenge , en el marc de les festes de la Mercè.

En un comunicat aquest dijous, el consistori ha detallat que el punt de Maria Cristina estarà operatiu les tres nits, mentre que al Bogatell ho estarà divendres i dissabte, i diumenge serà el torn del carrer Martí Franquès: cada nit l'horari serà de 22.30 a 4 hores.

Els punts lila comptaran amb un punt fix situat al voltant dels concerts, un espai proper amb zona específica per acollir de forma reservada, diferents parelles itinerants que es desplacen entre el públic durant els esdeveniments identificades per mitjà de armilles amb el lema 'No és no ' , i 20 professionals treballaran en la gestió d'aquests recursos.



Els operatius pretenen fer la “prospecció de la zona des d'una perspectiva feminista i de seguretat ”, dur a terme tasques de sensibilització sobre les agressions masclistes durant els concerts multitudinaris, i detectar, intervenir i activar el protocol davant una possible agressió masclista.

L'activació del protocol està coordinada amb la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra, els serveis sanitaris i els serveis municipals d'atenció , en un treball actiu del consistori per fer de Barcelona una ciutat lliure de violències masclistes.

La Guàrdia Urbana establirà "itineraris segurs" per facilitar la sortida ordenada i segura de les zones de les festes de la Mercè, que se sumen als itineraris permanents establerts pel cos a diferents zones d'oci nocturn fins a les parades de transport públic més properes .

REFORÇ DE SERVEIS MUNICIPALS



Per tal d'assegurar nivells "òptims" de convivència, mobilitat i seguretat, Guàrdia Urbana i Mossos tenen un dispositiu conjunt que preveu, entre altres actuacions, l'ordenació i la regulació del trànsit i els controls d'alcoholèmia i drogues en punts que puguin ser més sensibles per a la seguretat del trànsit.

Protecció civil s'encarregarà de limitar l'aforament a la plaça de Sant Jaume i evitar situacions de risc provocades per la densitat de persones dissabte i diumenge a partir de les 12 hores: els carrers Ferran, Jaume I i Bisbe seran només d'entrada , i els carrers Call, Mico, Llibreteria i Paradís, de sortida.

L'Ajuntament ha reforçat amb un cost de 370.000 euros els serveis de neteja viària i mobilitzarà un total de 700 persones durant cada dia de festa i sumarà 70 vehicles extraordinaris, distribuirà més de 1.700 papereres de recollida de cartró.

El Metro de Barcelona funcionarà sense interrupció divendres, dissabte i diumenge d'aquesta setmana per afavorir la mobilitat en transport públic per les festes de la Mercè amb 91 hores de servei continuat, i s'han reforçat diferents línies per accedir a emplaçaments com el Castell de Montjuïc o la platja de l'Espigó del Gas.