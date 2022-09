Alba, amb els gossos guia. Foto: ONCE

Els gossos guia de l'ONCE han permès complir el desig d'Alba, una nena de 12 anys amb un pineoblastoma, la il·lusió del qual era poder estar amb gossos pagesos, jugar amb ells, tocar-los, fer-se fotos i passar una estona agradable allunyada de la seva situació mèdica.

Durant la seva visita a les instal·lacions de la Fundació ONCE del Gos Guia , Alba ha estat al costat d'una ventrada de cadells ja vacunats, que en el futur seran els gossos guia d'una persona cega. Acompanyada dels pares, també ha conegut les característiques pròpies d'aquesta raça i com són ensinistrats per convertir-se en els ulls de qui no pot veure.

A més ha pogut passar una bona estona amb una altra gossa pagesa a la qual ha estat raspallant. Des de fa mesos Alba té aquest tipus de càncer, poc freqüent, que comença a les cèl·lules centrals del cervell. Ja ha passat pel tractament amb moments complicats durant els ingressos hospitalaris; ara està millor i amb les defenses més altes, moment adequat per donar-li aquesta injecció anímica.