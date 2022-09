L'expresident de l'FB Barcelona, Sandro Rosell (d), en arribar al judici per un presumpte delicte contra Hisenda, al jutjat penal 3 de Barcelona, el 12 de setembre del 2022, a Barcelona, Catalunya (Espanya).

El Jutjat Penal 3 de Barcelona ha absolt l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell després del seu judici per presumpte frau de 230.296 euros a Hisenda en la declaració del 2012.

La sentència d'aquest dijous l'absol d'aquest delicte pel qual la Fiscalia demanava condemnar-lo dos anys i nou mesos de presó.

La Fiscalia acusava Rosell de fer servir una empresa unipersonal, TOC, per facturar activitats personals, suposadament simulant treballar a través d'una societat i no a títol personal per aconseguir una tributació més favorable.

A la sentència la jutge constata la "incertesa" al voltant de les limitacions per usar aquesta figura donats els constants canvis en la regulació dels tributs, ia més constata que TOC sí que va tenir una intervenció real en l'activitat professional que Rosell va facturar, que era principalment de consultoria i assessoria.

La jutgessa adverteix que "no es pot considerar com a supòsits de simulació la interposició de societats en tot cas" i constata que TOC va prestar uns serveis reals, els va facturar, els va cobrar i els va incloure a la declaració de l'Impost de Societats.

"NULL RELLEVÀNCIA PENAL"



A més, la sentència retreu que "aquesta desconfiança en l'ús de societats per a la consecució d'una activitat professional, l'ostenta l'administració tributària de manera dispar" , i en aquest sentit recorda que una altra persona, testimoni a la causa, feia servir un sistema de facturació similar i no obstant Hisenda no ho va considerar una simulació.

D'aquesta manera, la jutgessa descarta que Rosell usés l'empresa per evitar tributar i veu "nul·la rellevància penal" a la resta d'accions que li atribuïa la Fiscalia perquè responen a quantitats inferiors a 120.000 euros, el llindar del delicte fiscal.

En aquest sentit, considera "una mera discrepància amb l'administració sobre la forma de tributació, sense transcendència penal" que Rosell declarés certes activitats a través de l'IRPF i no de l'impost de societats, i al revés.

"PERSECUCIÓ"



En el judici per aquest cas, el dilluns 12 de setembre, l'advocat de Rosell, Pau Molins, va atribuir la causa judicial a la "persecució" arran de l'Operació Catalunya i la causa per la qual finalment va ser absolt a l'Audiència Nacional.

A la sentència, la jutgessa esmenta "les lamentables conseqüències negatives que aquell procediment va provocar en la persona de Rosell, que són evidents, no només per la situació personal de privació de llibertat que va patir, resultant finalment absolt" després de 21 mesos a la presó provisional.

Tot i això, la jutgessa adverteix que "això ni li confereix un halo d'impunitat en relació amb altres fets diferents, ni l'eximeix de quedar sotmès a altres procediments, sense que se'n pugui deduir una actuació irregular per part de l'Agència Tributària" , després de constatar que pel que sembla de la defensa les inspeccions que van iniciar la causa es van obrir per evitar que en prescriguessin altres de més antigues.