L' Agència Catalana del Consum ha obert 141 expedients a grans propietaris de vivenda per incomplir l'obligació legal d'oferir un reallotjament en règim de lloguer social a persones o unitats familiars vulnerables. D'aquests expedients sancionadors oberts des del 22 de febrer del 2019, la data en què va aixecar la suspensió de la llei antidesnonaments catalana, un total de 57 ja s'han resolt amb sanció per infracció greu, amb multes fins a 30.000 euros.

Segons recull Eldiario.es i Facua -Consumidors en Acció, el Departament d'Empresa i Treball ha anunciat així mateix que destinarà 1,5 milions d'euros per fer possible la contractació de 19 nous treballadors de Consum perquè es dediquin exclusivament a garantir que els grans propietaris de pisos a Catalunya compleixen les obligacions previstes a la Llei 24/2015, ampliada per la 1/2022, contra els desnonaments i la pobresa energètica. Entre els punts clau, l'obligació d'oferir un lloguer social a famílies en situació d'exclusió residencial.

"Aquests reforços permetran la tramitació d'uns 100 expedients cada mes durant els dos anys de durada del programa", ha calculat el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, que també ha anunciat una campanya informativa valorada en 240.000 euros amb l'objectiu que els consumidors coneguin els drets en matèria d'accés a l'habitatge.

Multes de 30.000 euros a grans propietaris

El director de Consum ha manifestat que amb la incorporació d'aquesta vintena de nous treballadors el ritme de tramitació de sancions podrà agafar “velocitat de creuer”. La manca de sancions era precisament una de les principals queixes que entitats com la PAH o el Sindicat d'Inquilins traslladaven a l'Administració.

Les multes a les grans forquilles tenen una forquilla dels 30.000 als 100.000 euros . "En aquests 57 expedients que s'han resolt amb sanció per infracció greu hem optat per la quantia inferior de 30.000 euros. No hi ha voluntat recaptatòria i estem apostant, des de l'inici, per actuar amb prudència, proporcionalitat i seguretat jurídica", ha reflexionat a veu alta el director de Consum, Francesc Sutrias. "Ara bé, les sancions són acumulatives i una gran forquilla es pot trobar amb diverses multes per diferents casos", ha puntualitzat Torrent.

De moment, l'Agència Catalana del Consum (ACC) ha detallat on s'han produït els 57 expedients sancionadors a grans propietaris resolts amb multes de 30.000 euros: en destaquen els 10 a Terrassa, els sis a l'Hospitalet de Llobregat, tots quatre a Castelldefels, tots tres a Badalona, ​​Santa Coloma de Gramenet, Esplugues de Llobregat i Mataró, o tots dos a Tarragona, el Masnou, Aleixar, Vilanova i Barberà del Vallès. En el cas de Barcelona, ​​no es comptabilitzen en aquests expedients perquè els tramita directament el consistori.

Competència dels ajuntaments

La normativa en matèria d'habitatge atorga en primera instància les competències de control i sanció als ajuntaments, per tant, la Generalitat actua subsidiàriament en aquells casos en què els ens municipals renuncien.

Pel que fa a l'obligació de les empreses grans forquilles d'oferir lloguer social a persones amb risc d'exclusió residencial, l'únic ens municipal que ha assumit les competències de control i sanció és l'Ajuntament de Barcelona, per tant, l'Agència Catalana del Consum , en coordinació amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, actua a la resta del territori català.