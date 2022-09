Discoteca Waka de Sabadell - Google Maps

La discoteca Waka Sabadell ha rebut una multa de 152.000 euros per part de la Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) per incomplir la normativa laboral.

L'organisme públic acusa el club nocturn de no tenir almenys cinc treballadors donats d'alta a la Seguretat Social. També atribueixen a l'empresa l'incompliment d'altres aspectes de la normativa laboral, com ara el registre de la jornada, el treball de menors i la prevenció de riscos laborals.

Després d'una inspecció, des de Treball van poder observar que la majoria d'empleats de l'empresa treballaven sense estar donats d'alta a la Seguretat Social , cosa que pot suposar "un presumpte delicte contra el dret de les persones treballadores", expliquen des de l'organisme.

Dels 152.000 mil euros de la multa, 91.154 han estat imposats a l'empresa Distribuciones Coralsa, que gestiona el servei de control d'accés a la discoteca. D'altra banda, 54.000 euros corresponen a Emergen Disc, coneguda literalment com a Waka.

Les dues altres companyies que han estat sancionades, amb 3.500 euros cadascuna, són Not Over Yet, que s'encarrega dels serveis d'accés i auxiliars de Waka, i l'empresa Bull Seguridad, que gestiona la vigilància i la protecció.