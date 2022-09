Nou províncies de Catalunya , Aragó i el País Valencià tindran aquest divendres risc per tempestes fortes, algunes de les quals podran estar acompanyades de calamarsa, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

En concret, el risc per precipitacions que podran acumular fins a 20 litres per metre quadrat estarà activat a les províncies d'Osca, Saragossa, Terol, Lleida , Girona, Barcelona, Tarragona, Castelló i València, províncies que també tindran avís groc per tempestes i/ o calamarsa.

La jornada estarà marcada pels cels amb intervals ennuvolats que augmentaran a coberts a Galícia i a l'àrea Cantàbrica on es poden produir pluges febles segons avanci el dia.

També serà progressiu l'augment de la nuvolositat al terç oriental peninsular i les Balears, amb probabilitat d'alguns xàfecs i tempestes, sobretot al nord d'Aragó, a Catalunya ia la Comunitat Valenciana, on podran arribar a ser localment forts. A la resta de la Península, el dia tindrà cels poc ennuvolat amb alguns intervals ennuvolats, però sense precipitació.

Les temperatures màximes baixaran al terç nord-oest peninsular i ascendiran a Cadis, València, Aragó i Catalunya. A la resta experimentaran pocs canvis. Les mínimes, per la seva banda, pujaran al centre i al nord de la Península i baixaran a Extremadura.