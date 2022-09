El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon / @EP

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha anunciat una nova normativa per convertir terrasses , entrades i sortides de centres escolars i parades d'autobús a “espais lliures de fum”.

"Estem preparant una normativa que deixi espais lliures de fum com les entrades i sortides de les escoles, sembla que no però allà quan estem esperant les criatures estem moltes vegades fumant; les terrasses", ha anunciat en una entrevista a TV3 d'aquest divendres , en què també ha esmentat les parades d'autobús.

Ha explicat que hi ha d'haver un " període de transició " i que la mesura respon a l'estancament en la reducció de fumadors, que des del 2017 es manté estable sobre el 23 i 24% de fumadors sobre el total de població.

En aquesta línia, també ha avançat que la Generalitat oferirà a partir del gener del 2023 substitutius gratuïts de nicotina a les persones amb rendes inferiors a 18.000 euros que vulguin deixar de fumar, ja que "gairebé dupliquen o més" l'èxit d'abandonar el consum de tabac, que ha qualificat de petit.

Ha explicat que el tractament té un cost d'uns 300 euros -pel que ha considerat que "desemborsar-los de cop, o en dues tandes, a molta gent li costa"-- i complementa l'ajuda que pot prestar l'atenció primària, centres hospitalaris i professionals del 061.



Ha recordat que el tabaquisme té "un ingredient social", ja que les persones amb menys nivell de renda són les que fumen més, i ha xifrat entre 600.000 i 700.000 les persones fumadores amb una renda inferior als 18.000 euros.

"MOLT AGRAÏT" AMB LA DESPESA

El conseller de Salut ha dit estar "molt agraït" amb la despesa al seu departament durant el 2022, i ha assenyalat que serà similar a la del 2021 i 2020 sense els fons destinats a respondre a la pandèmia.

"Clarament necessitem diners per millorar les condicions dels treballadors", ha tornat a repetir de cara a la negociació dels pressupostos, i ha confiat que per al 2023 es mantingui la tendència del 2022.

Preguntat pel 061, ha lamentat que sigui de pagament, ho ha atribuït "a Madrid ia les operadores" i ha lamentat que fer un canvi en aquest sentit era --en les seves paraules-- molt complicat.

CORONAVIRUS

Argimon ha destacat que el sistema de baixes automàtiques no va suposar un augment de les mateixes, sinó que les xifres van ser les "esperades" i coincideixen amb les del 2019 a la mateixa època, i ha explicat que hi ha prevista una reunió amb el grup de seguiment per avaluar-ne el funcionament.

Ha augurat un increment d'infeccions per Covid-19, si bé preveu que no implicarà un augment de la gravetat de la malaltia: "Una mica com els dos o tres darrers mesos que vivim, allà a l'abril i al maig. Que encara hi havia molta infecció però no teníem persones a l'UCI, o les persones que teníem a l'UCI anaven baixant”.

Sobre la grip del mico , ha xifrat en 6.000 les vacunes inoculades, i sobre el seu accés a les zones de l'Alt Pirineu i Aran (Lleida), ha replicat que "hi ha molt poca vacuna i es concentra en determinats llocs" i ho ha atribuït a qüestió d'eficiència.

"És una malaltia de la qual nosaltres ens hem de preocupar. Hem d'estar alertats però no alarmats", ha dit.