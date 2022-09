Catalunya press csif

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu en les administracions públiques, convoca pel proper dissabte 24 de setembre la primera gran manifestació sindical contra el Govern central, en defensa d'una pujada salarial justa i contra l'empobriment generalitzat de la ciutadania, especialment de la classe mitjana i treballadora.

La manifestació començarà a les 12.00 hores en Carrera de Sant Jerònim, al costat del Congrés dels Diputats, i seguirà pel Passeig del Prat. Finalment, conclourà a les 14.00h a la Plaça de Colón amb el discurs del president de CSIF, Miguel Borra.

MÉS INFORMACIÓ CSIF sol·licita pistoles Tàser i aerosols de defensa per als funcionaris de les presons catalanes

En aquesta manifestació podran assistir-hi treballadors i treballadores de tota Espanya, del sector públic i de l'àmbit privat, que es desplaçaran a Madrid per mitjà d'autobusos noliejats gratuïtament per CSIF. Qualsevol ciutadà podrà unir-se a la manifestació per alçar la veu contra l'empobriment social, per reclamar una pujada salarial justa, una jubilació digna i per la qualitat dels serveis públics.

Les reclamacions, en concret, son:

- Una actualització dels salaris públics en 2022, amb caràcter retroactiu, per a recuperar el poder adquisitiu perdut aquest any -tal com va fer França el juliol passat-.

- Un acord de pujada salarial pluriennal que permeti avançar en la recuperació del poder de compra minvat des de 2010, i que enguany ascendirà al 20%.

- La posada en marxa de mesures econòmiques eficaces que ajudin als treballadors i treballadores d'aquest país a combatre la desmesurada pujada del preu de la cistella de la compra, de la llum i de l'energia.

- Garantir uns serveis públics de qualitat aportant tant els recursos materials com humans necessaris perquè el conjunt de la societat no pateixi en les seves pròpies carns els efectes de l'empobriment social.

- Un debat transparent i objectiu sobre el futur de les pensions.