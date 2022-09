TALEÑT ha reunit aquest divendres a Madrid més de 300 líders de primer nivell . al Real Casino de Madrid/ Autor: Agustín Millán per a @CatPress

Parlem amb Pablo González Ruíz De la Torre , CEO de TRIVU i fundador de TALEÑT , un esdeveniment que ha reunit aquest divendres a Madrid més de 300 líders de primer nivell . Una cita a l'icònic Real Casino de Madrid, on s'ha debatut sobre el paper que juga el talent actualment i la seva importància com a element transformador del nostre país, davant l'incert i desafiant context en què ens trobem. La invasió d'Ucraïna per la Rússia de Putin, la crisi per la pujada de preus a causa de la desbocada inflació i la sortida de la pandèmia, són els temes que més debatuts pels ponents.



Crítiques als canvis de previsions del Govern

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo , ha estat l'encarregat d'obrir TALEÑT 2022. En la seva intervenció va assegurar que el nostre país és a la cua d'Europa, amb unes projeccions de baix creixement econòmic. També va carregar contra el Govern pels canvis en les previsions econòmiques.



“Portem uns quants quadres macro que es canvien cada tres mesos ia la baixa. No tenim un quadre macroeconòmic estable. Estem fent el que podem” , va ironitzar Feijóo, que va afegir que s'estan incomplint les previsions dels anys 2021, 2020 i 2019.



L'ECONOMIA CREIX AL 6,8% INTERANUAL



En aquell mateix moment es feien públiques les dades de Comptabilitat Nacional Trimestral del segon trimestre de l'any . Aquests confirmen un creixement interanual del PIB del 6,8%, 5 dècimes més que l'avançat el 29 de juliol passat per Institut Nacional d'Estadística, (INE).



En termes trimestrals augmenta un 1,5%, 1,7 punts superior a la taxa registrada el primer trimestre. Unes dades que han desmentit el discurs del líder dels populars.



Feijóo també va insistir que cal témer “la inflació més alta dels últims 40 anys”, al·ludint, en un discurs avorrit, al preu de l'energia: “el més alt des que hi ha registres”. Tot això, “exigeix a l'oposició, proposar des de la moderació una alternativa, assenyalant les mesures que prendria si fos al Govern, a fi que aquestes siguin compartides i, si és possible, aplicades”.



Pablo González Ruíz De la Torre, CEO de TRIVU i fundador de TALEÑT: "Cal ser realistes i optimistes per afrontar tots els reptes que tenim"

Preguntem en un recés de les intervencions a Pablo González Ruíz De la Torre, què és el moviment TALEÑT i què s'espera que generi?

TALEÑT és un moviment que neix l'any 2020, precisament abans que res molt que en aquell moment pensàvem i s'ha confirmat dos anys després passaria, i segueix passant a Espanya i en general a tot el món, amb l'objectiu d'impulsar una nova visió, un nou projecte de país, que posi el talent al centre.



Com seria?

Que realment faci de les persones de les empreses el motor de la transformació que el nostre país necessita davant aquest horitzó tan complex però ple d'oportunitats.



Què és TRIVU?

TRIVU som un ecosistema global de talents que bàsicament el que fem és treballar en dos vessants. D'una banda, acompanyem tota mena d'empreses en el canvi cultural i d'organització, perquè siguin més humanes i siguin capaces d'entendre i gestionar millor el talent.



Podem aprofitar el talent del nostre país?

En paral·lel, volem generar tota mena d'iniciatives, precisament com TALEÑT, amb l'objectiu d'activar a la societat el talent en la seva màxima expressió i, sobretot, generar les oportunitats necessàries perquè cadascú des de la seva responsabilitat individual, puguin aprofitar tot el que és molt que tenen al davant.



On és el talent jove?

El talent jove és part absoluta de tot el que som i fem a TRIVU, perquè, de fet, vam néixer i seguim sent joves absolutament.



Són fonamentals els joves a TRIVU?

La realitat és que al final, quan volem moure les coses i que evolucioni un país com el nostre, cal portar la gent que ens agradi més o menys tinguin la capacitat de mobilitzar i traccionar un país com el nostre. Repeteixo, els joves són fonamentals.



Organitzen la trobada jove més gran del món a Madrid?

Tenim moltíssimes iniciatives a TRIVU, com Sondersland, que passarà d'aquí a una setmana a Madrid. Serà la trobada jove més gran del món. També organitzem el Tour del Talent, que impulsem juntament amb la Fundació Princesa Girona, per activar i ser capaços de generar oportunitats reals per al talent jove.



Els joves són el més gran actiu jove del nostre país?

El talent jove està en tot el que fem a TRIVU i tindrà un paper fonamental en tot el que d'aquí surti a TALEÑT.



Creu en el futur d'Espanya?

Crec fermament al futur d'Espanya. Crec que no tenim cap altra manera d'afrontar el futur, que no creient-hi. Tothom que no s'ho cregui, difícilment tindrà oportunitats de superar el dia a dia. Cal ser realistes i optimistes perquè és l'única manera de fer front a tots els reptes que tenim i sobretot gaudir de les oportunitats que el món ens està llançant.



Ha tancat la trobada, Pilar Alegría, ministra d'Educació i Formació Professional, i portaveu del PSOE.