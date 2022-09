Foto: Arxiu

La recaptació més gran de la seva història: 14.250 milions de dòlars . Aquesta setmana, el Fons Mundial per al VIH, la malària i la tuberculosi ha anunciat que ha aconseguit reunir una xifra inèdita fins ara, malgrat que el seu objectiu era arribar als 18.000 milions per als tres anys vinents. El Fons s'ha marcat aquesta xifra perquè vol que el 2030 les tres malalties estiguin eradicades.

L'entitat va fer l'anunci aprofitant el testimoni de Connie Mudenda , una dona de Zàmbia que va perdre tres fills per la SIDA durant la dècada de 1990, l'època en què el virus va colpejar amb força el planeta, però es va acarnissar, com sol ser habitual, amb els països amb menys recursos.

Aquesta notícia arriba pocs dies després que Metges sense fronteres denunciés retrocessos en la lluita contra aquestes malalties. Segons l'ONG, el 2019 van advertir que la resposta al VIH i la tuberculosi s'havia paralitzat, en gran mesura, perquè el món era massa optimista sobre la part del finançament dels programes de lluita contra les malalties que podien assumir els països d'ingressos baixos i mitjans.

En aquest sentit, una nova avaluació realitzada pels seus equips aquest any mostra com la pandèmia de Covid-19 i les crisis econòmiques i socials concurrents han agreujat els problemes existents i amenacen els avenços aconseguits els darrers anys. Les conseqüències per a les persones que viuen amb les tres malalties són dramàtiques: es redueix la cobertura i s'alenteix el desplegament de la prevenció i el tractament, i els països, pressionats pel dèficit de finançament, prenen prioritat a intervencions essencials, fan concessions a la qualitat de l'atenció i retarden importants innovacions.



"El Fons Mundial té raó en destacar els grans avenços aconseguits en els darrers 20 anys en la lluita contra les tres malalties. Però aquests èxits es veuen amenaçats ara. Des de MSF volem subratllar la urgència del problema, una urgència que el mateix Fons Mundial esmenta quan reconeix que estem lluny d'assolir les metes dels Objectius de Desenvolupament Sostenible d'acabar amb les tres malalties”, afirma Raquel González, responsable de Relacions Institucionals de MSF.

Foto: Albert Masias / MSF

L'ONG denuncia que:

- Hi va haver 1,5 milions de morts per tuberculosi el 2020, per primera vegada en més de deu anys pugen les morts.

- 9,5 milions de persones que viuen amb el VIH no reben tractament i una de cada tres que busquen iniciar-lo ja mostren signes de malaltia avançada , cosa que els situa en un alt risc de mort. Durant la crisi de COVID-19, molts pacients van veure interromputs el tractament i ara necessiten reprendre'l urgentment.

- Les persones que es posen malaltes de malària augmenten fins als nivells de 2015 i les morts pugen un 12% : 627.000 morts.



ELS PAÏSOS ANUNCIEN LES SEVES APORTACIONS

L´anunci per part del Fons ha anat acompanyat d´un desglossament de xifres per part dels governs dels països. A la seva pàgina web, l'entitat té un apartat on fan públics els imports que reben per part de cada estat.

Quan va acabar 2021 , els Estats Units eren el país que més aportaven al Fons, seguit de França, el Regne Unit, Alemanya, Japó, Canadà, la Comissió Europea, Suècia, Itàlia i Països Baixos. Espanya ocupava el tretzè lloc.

Fa uns dies, Pedro Sánchez va anunciar que Espanya ha aportat 130 milions a la seva última aportació. La immensa majoria dels estats han augmentat la seva contribució al Fons respecte del 2019 (la pujada mitjana se situa al voltant del 30%). Per exemple, la República de Corea ha passat de 25 a 100 milions, mentre que Kenya ha augmentat la donació dels 4 als 10 milions.

Cal conèixer les noves aportacions del Regne Unit i Itàlia, dos dels estats amb més aportació a l'entitat.