L'Eurojackpot de l'ONCE deixa un premi de 1'2 milions d'euros a Barcelona per celebrar festes de La Mercè | @ep

L'Eurojackpot de l'ONCE s'ha sumat també a les Festes de la Mercè de Barcelona . Aquest divendres 23 de setembre del 2022, ha deixat 1,2 milions d'euros a la capital catalana. L?afortunat o afortunada ha guanyat el premi de segona categoria: cinc encerts més un sol.

L?agent venedor de les loteries socials, responsables i segures de l?ONCE Giovanni Luca Chiarelli és qui ha portat la sort a Barcelona . Ha venut la butlleta de l'Eurojackpot premiada amb 1.225.601 euros. Giovanni , persona amb discapacitat com els 2.400 venedors de l'ONCE a Catalunya, fa menys d'un any que és venedor. Té el quiosc a la plaça Francesc Macià, núm 8 , al costat del carrer d' Urgell , on ven habitualment els productes de l' ONCE de dilluns a divendres.

“Mamma meva, Mamma meva! Quin gran premi” va cridar entusiasmat Giovanni, d'origen italià, quan va saber el premi que havia repartit. “Sóc molt feliç de fer feliç algú. Hi ha un veí o veïna que celebrarà encara més les festes de la Mercè de Barcelona , amb la butxaca molt plena”, va dir Chiarelli . És el primer gran premi que dóna Giovanni i és que fa menys d'un any que és un sentinella de la il·lusió. Va començar com a venedor de l' ONCE el desembre del 2021.

La sort de l'ONCE repeteix a Catalunya

La mateixa loteria europea de l' Eurojackpot de l'ONCE va deixar 20,5 milions d'euros a Montblanc només fa dues setmanes. Un premi que va fer la venedora de l'ONCE Eva Sánchez.

L'Eurojackpot es comercialitza a Espanya i altres països de l'espai econòmic europeu. Consisteix a encertar 5 números de 50 números possibles i dos sols d'entre 10. El sorteig de l' Eurojackpot se celebra tots els dimarts i divendres a Hèlsinki , oferint grans bots cada setmana, tenint un pot mínim garantit de 10.000.000 d'euros que creix a el cas que no hi hagi encertants de primera categoria.

L' ONCE comercialitza Eurojackpot juntament amb països com Alemanya, Suècia, Països Baixos, Itàlia, Finlàndia, Croàcia, Eslovènia, Noruega, Lituana, Letònia, Dinamarca, Islàndia, Croàcia, Estònia, Hongria, Eslovàquia i República Txeca.

L' Eurojackpot es pot adquirir als més de 20.000 venedors de l'ONCE, dels quals 2.400 a Catalunya , als establiments autoritzats que, de manera solidària, col·laboren amb l'ONCE, i al web oficial de joc de l'ONCE www.juegosonce. ca

Amb l'Eurojackpot, l'ONCE ha obert una nova porta a Europa . Aquest joc permet a l'ONCE i la Fundació dissenyar les condicions per adaptar-se als nous temps, amb l'objectiu de continuar sent una gran entitat de l'Economia Social, mostrar el seu model de gestió social més enllà de les nostres fronteres i continuar portant la bandera del joc responsable per compartir amb la societat el seu compromís social.