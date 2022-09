Pluges i tempestes mantindran aquest dissabte Girona i Barcelona en risc important | @ep

Les pluges fortes o molt fortes i les tempestes, algunes amb calamarsa, mantindran aquest dissabte amb avís de risc meteorològic a diverses províncies del nord-est peninsular així com a les Illes Balears ia les illes de Santa Cruz de Tenerife , segons ha informat l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

En concret, el risc per pluges serà important (avís taronja) a Girona, Barcelona ia les illes de Mallorca i Menorca , on es podran acumular més de 40 litres per metre quadrat en 12 hores; mentre que tindran avís groc (risc) a Osca, Lleida, Tarragona, Terol, Castelló, València, Alacant, i així com a Eivissa i Formentera , on es podran recollir uns 15 a 20 litres per metre quadrat en una hora.

La mateixa situació, amb avís groc per pluges hi haurà les illes de La Gomera, El Hierro, La Palma i Tenerife , que sumaran a aquest risc els de tempestes i vents, amb ratxes que podran superar els 70 quilòmetres per hora.

Així mateix, les tempestes posaran en situació de risc important Mallorca i Menorca i donaran lloc a avís groc a les quatre províncies catalanes, a Osca, Terol, Castelló, València, Alacant, així com a Eivissa i Formentera.

En general les precipitacions seran localment fortes aquest dissabte als Pirineus, Catalunya, el País Valencià, el nord de les Balears i les Canàries a conseqüència de l'arribada d'un nou front atlàntic, que cobrirà els cels de núvols i deixarà precipitacions al nord de Galícia i al Cantàbric .

També estarà ennuvolat als Pirineus, Catalunya, Comunitat Valenciana i nord de Balears , on es produiran amb ruixats i tempestes que podran ser localment forts, encara que les precipitacions es podran estendre, de forma més feble, amb intervals ennuvolats, cap al centre de la Península ia la resta de Balears . Les zones on els cels estaran poc ennuvolats o amb intervals ennuvolats seran Andalusia , l'oest de la Meseta i el sud de Galícia .

Pel que fa a l'arxipèlag canari, l' AEMET pronostica una jornada de cel ennuvolat o cobert amb precipitacions que s'estendran des del sud-oest cap al nord-est i que podran arribar a assolir intensitat localment fortes a Gran Canària i l'oest de l'arxipèlag.

Per la seva banda, les temperatures màximes baixaran a les Canàries , al centre, nord i oest de la Península. Cap a l'est de l'altiplà nord cauran de manera notable, al contrari que al sud de l'àrea mediterrània, on pujaran. Mentrestant, les mínimes baixaran a les Balears ia l'interior de la meitat nord peninsular i s'esperen pocs canvis a la resta.

Canàries tindrà vents del nord-est que giraran a est i creixeran a intervals de fort a l'oest de l'arxipèlag; de component nord arribaran els vinets al quadrant nord-oest peninsular ia la vall de l' Ebre . A les Balears el vent bufarà del sud i girarà al nord. A l'àrea de l'Estret s'esperen vents fluixos variables i que augmentaran a ponent. A la resta els vents bufaran fluixos i variables en general.