Foto: Arxiu

Ara que bona part de la nostra vida és a Internet, és important traslladar i aplicar mesures de seguretat allà, igual que ho fem a les nostres activitats offline. Tot i això, sembla que no tothom pren les precaucions que serien necessàries i aconsellables.

En aquesta línia, un estudi d'Avast diu que 7 de cada 10 espanyols coneixen, almenys, una contrasenya d'Internet (de qualsevol tipus) de la seva parella. La xifra també és notablement alta en el cas de familiars, amics o alguna altra persona, cosa que ha admès el 56% dels enquestats. Finalment, l'empresa apunta que el 13% de les persones consultades han admès conèixer alguna contrasenya d'exparelles, després d'haver acabat la relació.

Altres dades que dóna la consulta d'Avast són que un cop finalitzada una relació amorosa, un 50% dels enquestats va reconèixer haver canviat alguna de les contrasenyes, que un de cada cinc espanyols (21%) ha estat víctima que algú accedís a la seva compte i canviés la seva contrasenya sense el seu coneixement o consentiment (d'aquests, el 37% va atribuir un ús indegut de la contrasenya a la seva exparella) i que al 24% dels enquestats se li ha rastrejat la seva ubicació sense la seva consentiment per conèixer la contrasenya, entre d'altres.

Jaya Baloo, directora de seguretat de la informació d'Avast, considera que "aquestes estadístiques són realment preocupants" i diu que "encara que sabem que la gent comparteix contrasenyes i dispositius amb la seva parella, aquest comportament pot tenir una banda molt fosca, especialment quan les dones són obligades a compartir les contrasenyes".

MÉS PRECAUCIÓ PER PREVENIR L'ASSETJAMENT

L'abús tecnològic és un problema cada vegada més gran, i suposa molt més que compartir contrasenyes. Pot ser qualsevol cosa, des de missatges no desitjats, programes espia (stalkwerware) que s'instal·len als dispositius, fins a controlar o assetjar algú a través de la tecnologia domèstica.

De fet, s'estima que el 42,6% de les preadolescents i adolescents perceben un nivell "alt o molt alt" de violència de gènere a la xarxa, segons l'informe Girls are equal on Internet, publicat per la Universitat Complutense de Madrid.

I és que la tecnologia està cada cop més integrada a les nostres vides i els agressors estan trobant noves formes de controlar i abusar de les dones. Per això, és important conscienciar sobre l'abús tecnològic i animar les dones que siguin capaces d'establir límits clars per a la seguretat tecnològica amb les exparelles. La solució no ha de ser forçar les dones a desconnectar-se, sinó empoderar-les perquè usin la tecnologia amb seguretat i confiança.