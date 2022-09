Modificacions del servei dies festius i caps de setmana a la línia R4 per obres a l'estació de Vilafranca del Penedès | @ep

Per obres d' Adif a l'estació de Vilafranca , a partir del dilluns 26 de setembre i fins al 30 d'octubre, els trens dels dies festius i caps de setmana, amb origen o destinació en aquesta estació, iniciaran i finalitzaran el trajecte a la estació de La Granada. Per garantir la mobilitat dels usuaris, Renfe estableix un servei alternatiu amb autobús entre les dues estacions.

Durant la segona fase de les obres, també els festius, dissabtes i diumenges entre el 31 d'octubre i el 5 de desembre, els trens amb origen o destí Vilafranca del Penedès iniciaran i finalitzaran el recorregut a l'estació de Sant Sadurní d'Anoia . Igualment, Renfe ofereix l'alternativa del transport per carretera per fer el trajecte entre les dues estacions.

Les obres que executarà Adif a l'estació de Vilafranca consisteixen en la construcció d'una nova plataforma, muntatge de nova via, instal·lació d'aparells de via, electrificació i instal·lacions de seguretat, entre d'altres, per a la implantació d'amplada estàndard en el futur Corredor Mediterrani.

Tota la informació sobre aquestes modificacions del servei es comunica a través de megafonia a estacions ia l'interior dels trens, així com pantalles i teleindicadors. Tota la informació i els horaris a les webs www.rodaliesdecatalunya.cat, www.renfe.com, al telèfon d'informació 900 41 00 41, a l'App Rodalies de Catalunya , així com a les xarxes socials (@rodalies i @renfe )