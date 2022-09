Fitxer - Shakira, en una imatge d'arxiu

La ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero , ha assegurat aquest dimarts que el seu departament serà "molt contundent" davant dels que no compleixin les obligacions fiscals, després que el Jutjat d'Instrucció 2 d' Esplugues de Llobregat (Barcelona) hagi dictat l?obertura de judici a la cantant Shakira per presumptament defraudar 14,5 milions d?euros.

"Un pot admirar una persona, que t'agradin les seves cançons, i després ser molt contundent a la denúncia que no compleixi les seves obligacions fiscals", ha assegurat Montero en una entrevista a Onda Madrid.

La ministra ha insistit en aquesta obligació perquè, segons ha explicat, " si hi ha un element que provoca desassossec" als ciutadans "és la sensació que compleix les obligacions fiscals davant de la resta que defrauda".

Per això, la titular d'Hisenda ha reiterat la lluita del seu departament per combatre el frau fiscal i "ser capaços de posar" instruments "més tecnològics" per poder saber "el rastre dels diners", que "no s'evadeixin capitals" ni es "oculti la riquesa" ja que "cadascú" ha de contribuir a l'Estat amb "el que té".

Així, ha posat en valor la satisfacció que pot tenir pagar impostos perquè contribueix a l'educació i sanitat dels que més ho necessiten. "Aquells que defrauden ens enganyen a tots i incompleixen contribuir al benestar general", ha dit Montero, que ha insistit a condemnar aquest "egoisme" de "forma contundent".

D'altra banda, la ministra ha trencat una llança a favor dels inspectors del Ministeri d'Hisenda, un col·lectiu de professionals del sector públic que són excel·lents . "Són funcionaris que persegueixen el que està mal fet", ha indicat. En aquest punt, Montero ha explicat que ella no coneix qui són els ciutadans que Hisenda investiga. "Els ministres d'Hisenda no coneixem els expedients que se li obre a una o aquesta persona", ha dit.