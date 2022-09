Foto: RACE

La llista despera per tenir data per a lexamen pràctic del carnet de conduir és llarga. De fet, segons Formaster , més de 300.000 persones al conjunt d'Espanya estan esperant que els donin dia i hora per a aquesta prova.

De fet, aquest 2022 la quantitat de potencials conductors que esperen ha baixat poc més d'un 14%, de manera que, amb els examinadors que treballen actualment, pràcticament haurien de passar quatre anys perquè no hi hagués ningú esperant per a l'examen. I això, per descomptat, hauria de ser sense que ningú més anunciés la intenció d'examinar-se.

En algunes províncies, de fet, el temps que els alumnes han desperar per tenir una primera data dexamen és de tres mesos.

D'altra banda, la situació provoca que algunes petites autoescoles (també centres situats a localitats amb poca població) es plantegin, fins i tot, tancar, perquè no poden oferir un servei de qualitat.