Rubén Sánchez i Javier Negre - Facua - Consumidors en Acció

Javier Negre ha estat condemnat per tercera vegada per negar-se a rectificar bulls llançats al seu mitjà de comunicació sobre el periodista i secretari general de FACUA-Consumidors en Acció, Rubén Sánchez .

La nova sentència (llegeix-la aquí), del Jutjat de Primera Instància número 89 de Madrid, estima íntegrament la sol·licitud de Sánchez i condemna Negre i Estat d'Alarma TV a publicar a la seva pàgina web i als seus canals a YouTube i Ivoox el text de rectificació sol·licitat pel demandant.

Els fets es remunten al març del 2021. En un programa d'Estat d'Alarma TV presentat per Javier Negre, la periodista i parlamentària del PP a la Comunitat de Madrid Almudena Negro va assegurar que Rubén Sánchez fa anys que participa en un "moviment" que, " de forma perfectament organitzada" i "utilitzant errors als formularis de Twitter", es dedica a "reportar massivament tot aquell a qui volen tancar la boca" per aconseguir el tancament dels seus comptes.

Dictada el 23 de setembre i notificada aquest dimecres a les parts, el jutge Rafael de la Fuente López destaca a la seva sentència la "gravetat" de les afirmacions abocades sobre el secretari general de FACUA, ja que amb elles "podria albirar-se que el Sr. Sánchez dificulta i/o impedeix la llibertat dexpressió dels usuaris".



Com a estratègia de defensa, Negre va inventar que hi ha resolucions judicials contra Sánchez que acrediten els fets de què el va acusar la col·laboradora d'Estat d'Alarma TV . Tot i això, no només no va aportar cap, sinó que va demanar al jutge que instés el secretari general de FACUA que fos ell qui les presentés i desestimés la seva demanda si no ho feia.

El condemnat també va argumentar que no havia rebut el correu electrònic on se li requeria la rectificació . A la sentència, el jutge adverteix que Sánchez "va aportar el certificat digital emès per eGarante amb evidència de l'enviament de correu, el seu contingut i justificant de recepció". Enviament que es va realitzar a l'única adreça de contacte que apareixia a la web d'Estat d'Alarma TV i dins el termini de 7 dies naturals que marca la Llei Orgànica 2/1984, de 26 de març, reguladora del dret de rectificació. "Es pot comprovar amb prou claredat que el demandant va complir escrupolosament els requisits previstos en aquesta norma jurídica per sol·licitar el dret de rectificació", conclou el magistrat.

Un altre argument a què va recórrer Javier Negre en la seva defensa va ser que les al·lusions d'Almudena Negro a Rubén Sánchez no s'han de considerar informacions, sinó opinions, pel fet que es van realitzar dins d'una tertúlia, i per tant no se'ls podia aplicar el dret de rectificació. Però el jutge ha resolt que les paraules de Negro objecte del requeriment de rectificació "corresponen a realitats fàctiques en ser expressades en sentit afirmatiu, de forma assertiva i referides a una concreta parcel·la de la realitat".

Així mateix, Negre va assenyalar que no tenia l'obligació de publicar cap rectificació perquè, segons ell, el seu mitjà no tenia legitimació passiva per ser demandat en no ser responsable del que va dir Almudena Negro i que era a ella a qui hauria d'haver demandat Sánchez. Per contra, el jutge recorda que, tal com estableix la llei esmentada, "el que és realment rellevant no és qui ha difós unes determinades afirmacions o elements fàctics, sinó on s'ha produït o, el que és el mateix, en quin mitjà de comunicació social va tenir lloc la divulgació duna determinada informació que la part actora va considerar que era inexacta i que li resultava perjudicial".

Així, la sentència assenyala que "tot i que la part demandada sostingués que el mitjà de comunicació no es feia responsable de les afirmacions abocades pels col·laboradors i/o periodistes assistents al programa, la veritat és que aquest fet és intranscendent, tenint en compte que la legitimació de les parts l'ostenten aquelles persones físiques o jurídiques que tenen un interès legítim a l'objecte del procés (article 10 LEC), sense que sigui admissible que una norma interna d'un mitjà de comunicació prevalgui sobre el que disposa la LO 2 /1984, reguladora del dret de rectificació, norma que necessita els subjectes que ostenten un interès legítim”.

La condemna

La decisió de la sentència indica que Negre i el mitjà que dirigeix "hauran de publicar i difondre el text de rectificació , amb rellevància semblant a la informació rectificada, sense comentaris ni postil·les: a la seva pàgina web estadodealarmatv.es i els seus canals de YouTube i iVoox ".

Dins dels tres dies següents a la notificació de la sentència i sense que sigui posteriorment eliminat, els condemnats han de publicar el text següent:

En l'exercici del seu dret de rectificació, Rubén Sánchez s'ha dirigit a Estat d'Alarma TV per aclarir que les informacions sobre la seva persona difoses per Almudena Negro al programa "Per què Revilla se suma a la campanya anti Ayuso?", emès el passat 23 de març de 2021 al nostre canal de YouTube i el 24 de març del mateix any al d'iVoox, no es van ajustar a la realitat.

Sánchez manifesta que, en contra del que afirma la senyora Negro, no és cert que, ni “de forma perfectament organitzada” ni de cap altra, participi en cap “moviment” dedicat a “tancar la boca” a ningú “utilitzant errors en els formularis de Twitter per reportar massivament" i aconseguir tancaments de comptes.