L'organització 'Consumidors en Xarxa' ha portat davant d'Autocontrol les campanyes dirigides des d'Inditex al públic jove, en què utilitzen "models d'una primesa extrema".

L'Associació per a l'Autoregulació de la Comunicació Comercial considera que la contractació d'aquestes models per a les campanyes "incita (el públic) a l'adquisició de pautes o comportaments que poden resultar nocius per a la salut".

Les campanyes de la marca Zara "presenten un cos amb primesa extrema que, en la forma com apareix a les imatges, difícilment podria ser considerat saludable", afegeixen.

L'última reclamació contra Zara data del 17 de juliol passat, per part de la plataforma ' Consumidors en Xarxa ', que va presentar la reclamació davant el Jurat d'Autocontrol de la Publicitat. En el seu escrit, denuncia que les models seleccionades “tant a la web com a l'app” presenten “una primesa extrema” en campanyes dirigides per a adolescents.

María Álvarez , directora de Consumidors en Xarxa, sembra el dubte que “ cap de les models superi el llindar d'índex de massa corporal saludable , segons el seu aspecte escanyolit”.

UN PÚBLIC VULNERABLE

En aquesta línia, recalquen que la publicitat va dirigida a un target “ especialment vulnerable ” i incideixen que aquest tipus de promocions són en ocasions el desencadenant de “ torns que, units a altres causes, poden detonar en anorèxia o bulímia o empitjorar l'estat de les ja malaltes ”.

Per aquesta denúncia, que segons l'organització “vulnera la norma 29 del Codi d'Autocontrol”, el Jurat va donar la raó a la plataforma, indicant que la norma invocada per aquesta Associació de Consumidors, “no prohibeix ni limita de manera específica la utilització de models primes o que es trobin per sota d'una determinada talla, però sí que prohibeix la incitació a pautes o comportaments que puguin resultar nocius per a la salut”.

COSSOS QUE NO PODEN SER CONSIDERATS "SALUDABLES"

D'aquesta manera, des d'Autocontrol coincideixen en la tesi presentada per l'organització en entendre que les models “presenten un cos amb primesa extrema que, en la manera com apareix a les imatges, difícilment podria ser considerat saludable ”.

“Dit amb altres paraules, en mostrar la publicitat reclamada un cànon de bellesa associat a una extrema primesa, aquesta publicitat és apta per traslladar al públic destinatari de la mateixa, i especialment al públic jove, un missatge segons el qual aquest és el cànon a seguir, cosa que incita a l'adquisició de pautes o comportaments que poden resultar nocius per a la salut ”, especifiquen.

