Alexandre Blanco (COE) i Cristina Ribes (Fundació Gasol). Foto: Europa Press

La Gasol Foundation , fundació dels germans Pau i Marc Gasol la missió de la qual és prevenir l'obesitat infantil, i el Comitè Olímpic Espanyol han signat aquest dijous 29 de setembre un conveni d'aliança estratègica per promocionar els hàbits de vida saludable a través del moviment olímpic a Espanya.

El nou acord, que s'estendrà com a mínim durant els propers tres anys, permetrà a les entitats o esdeveniments esportius que vulguin aconseguir el segell sostenible PLUS del COE col·laborar amb la Gasol Foundation a través d'accions de cooperació.

Aquest segell reconeix el compromís de les entitats o esdeveniments esmentats amb la sostenibilitat social, econòmica i mediambiental de l'esport. La denominació PLUS posa el focus a l'ODS 1 (Fam Zero) i l'ODS 2 (Pobresa Zero).

"L'aliança estratègica entre el Comitè Olímpic Espanyol i la Gasol Foundation neix dels valors compartits , que en el cas de la fundació ens van transmetre els nostres fundadors, Pau i Marc Gasol, des de l'inici", ha explicat la directora executiva de la Gasol Foundation Europa, Cristina Ribes.

Un conveni en què "avancen" perquè l'esport vagi "un pas més enllà" i formi part de la promoció d'hàbits saludables entre tots els nens, contribuint així a "reduir desigualtats socials en salut".

Per la seva banda, el president del COE, Alejandro Blanco, va destacar l'aposta ferma per impulsar la sostenibilitat social i mediambiental i l'aplicació dels ODS a les organitzacions i esdeveniments esportius a Espanya . "Aquest acord amb la Gasol Foundation és sens dubte un pas més per a la recerca de la sostenibilitat social en els més joves a través de l'esport, fomentant els hàbits saludables i l'alimentació sana a través del segell del COE d'esdeveniment esportiu sostenible i d'entitat esportiva sostenible", va apuntar Blanco.

ALIANÇA ESTRATÈGICA PER A LA SALUT INFANTIL



El nou conveni també facilitarà que aquells esportistes que vulguin col·laborar de manera activa en la promoció de la salut ho puguin fer a través de l'entitat dels germans Pau i Marc Gasol. Alguns atletes olímpics, com Rafa Nadal, Ona Carbonell, Almudena Cid o Saúl Craviotto i atletes paralímpics com Teresa Perales, Susana García o Enhamed Enhamed ja han col·laborat amb la Gasol Foundation en els darrers anys.

Amb la signatura, ambdues entitats es comprometen a promoure el coneixement i la reflexió al voltant dels hàbits saludables i la prevenció de l'obesitat infantil per contribuir a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), tenint en compte que l'obesitat està directament relacionada amb 14 dels 17 ODS de l'Agenda 2030.