L' Associació Nacional d'Empreses de Sanitat Ambiental (ANECPLA) ha alertat que l'inici de la tardor estarà "carregat de plagues ", especialment de mosquits i paneroles , que es reactivaran per les pluges dels últims dies que, sumades a les altes temperatures, donen lloc al "millor brou de cultiu" en algunes zones del territori.

Mosquit tigre - EP

Així, assenyalen que la humitat i la calor poden reactivar plagues de mosquits i paneroles però també d'altres. En concret, destaca el risc "molt especial" que creixi la població de mosquit tigre , sobretot a zones de Llevant i recorden que aquest és vector de transmissió d'importants malalties com el Dengue, el Zika o el Chikungunya; i del mosquit comú, vector del Virus del Nil Occidental, del qual ja es van detectar dos casos fa tot just uns dies.

ANECPLA considera aquest increment com una de les conseqüències directes del canvi climàtic que ha tingut onades de calor sostingudes i encadenades aquest estiu seguides d'un inici de tardor amb tempestes i temperatures altes.

"Aigua, calor i humitat: un potent còctel que conforma l'hàbitat ideal per a la reproducció de plagues com les de mosquits, paneroles o tèrmits, entre moltes altres", adverteix ANECPLA que destaca "especialment l'alt risc" per a la salut pública que suposa l'increment desmesurat de la població del mosquit Culex, transmissor del Virus del Nil Occidental.

El director general d'ANECPLA, Jorge Galván, ha recordat que el brot de virus del Nil Occidental que es va produir l'any 2020 va acabar amb la vida de vuit persones a Andalusia.

"Fa una mica més d'un mes que alertem de l'increment continuat de la població dels mosquits transmissors d'aquest virus i les últimes pluges són un disparador ideal perquè es produeixi un augment desmesurat de la població d'aquest vector", ha insistit.

Així, demanen a les administracions públiques i als ciutadans que posin en pràctica mesures de prevenció "tan importants" com la neteja de vivers de mosquits, domèstics i peridomèstics, és a dir, aquells que romanen en aigües estancades, safareigs, tancs o qualsevol recipient al aire lliure que pugui acumular aigua.

Quant a les paneroles, precisa que les espècies més comunes a Espanya són la Blattella germanica (escarabat rossa, alemanya o del cafè), la Blatta orientalis (escarabat negre) i la Periplaneta americana (escarabat americà, coneguda com la "súper-escarabat " per la seva mida).

Sobre això, Galván incideix que el control d'aquest insecte ha de ser "immediat, des del mateix moment de la seva detecció" atès que es reprodueixen a una velocitat "de vertigen" i més encara amb les condicions climàtiques actuals ja que la seva principal perill és la transmissió de malalties com la salmonel·losi o la disenteria.

"El control d'aquesta plaga és un assumpte de primer ordre, especialment per als responsables del sector hostaler, que es juguen molt pel que fa a la imatge del seu negoci ja que, si un client veu una panerola en un restaurant, en una terrassa o en un bar, amb tota probabilitat no tornarà a aparèixer per l?establiment", afegeix el director general d?ANECPLA.

Pel que fa al mosquit tigre (Aedes albopictus), ANECPLA creu que la seva expansió ja ha arribat a un punt de no retorn pel que veu la seva extinció com a impossible a Espanya. D'aquesta manera, apunta que només durant el primer semestre del 2020 a causa de l'Estat d'Alarma conseqüència de la pandèmia de COVID-19 no es van poder dur a terme els tractaments de control oportuns, es calcula que la seva presència es va incrementar a Espanya fins a un 70 % respecte al 2018, segons dades de Mosquito Alert.

Finalment, indica que amb termòmetres que no baixen i les pluges dels últims dies la plaga de mosquit tigre amenaça de disparar-se les properes setmanes, especialment a la zona del Llevant espanyol.

El president d'ANECPLA, Sergio Monge, ha observat que la situació d'aquest insecte transmissor de malalties ha generat resistència a les substàncies químiques que són presents als insecticides.

Monge explica que fa molt de temps s'ha constatat la resistència d'aquesta espècie als insecticides per la qual cosa insisteix que han de ser els professionals experts en gestió de plagues i sanitat animal els encarregats de fer tasques de prevenció i control de població. "En cas contrari ens podem trobar amb complicacions extra com aquestes i altres que poden estar per arribar", adverteix.