Imatges de l'esdeveniment / Fundació Isabel Gemio

La Fundació Isabel Gemio ha celebrat el gran esdeveniment solidari per celebrar el catorzè aniversari per recaptar fons per a la investigació de malalties rares. Aquest any la Fundació ha volgut unir per una bona causa empreses, mitjans de comunicació, col·laboradors, afectats i amics de la Fundació.

Isabel Gemio, presidenta de la Fundació, ha declarat: “Espanya continua estant molt lluny de la inversió en ciència i investigació respecte a la mitjana europea. Les màximes autoritats han de ser exemple per a empreses i ciutadans, i donar més suport”. I ha afegit: “Volem donar les gràcies per part de la Fundació i dels malalts a totes les empreses, els voluntaris i l'equip que ha fet possible aquest esdeveniment. Tant de bo no oblideu les malalties rares i seguim comptant amb el vostre suport.”

'Nit màgica per la Ciència' va consistir en un espectacle en què van actuar grans artistes com Antonio Lizana, Sheila Blanco i l'art de Joaquín Cortes. A més, es va projectar el tràiler d'un nou documental produït per José Barrio sobre la realitat de les malalties minoritàries a la joventut. També es van lliurar els premis Mecenes d'Or de la Fundació Isabel Gemio dissenyats per l'artista dEmo i que aquest any han estat atorgats a José Luis López , empresari d'Ubrique, a Eloy Arenas, com a personatge públic, ia l' Associació CaMinus , com a col·laborador de la Fundació.

Per la catifa vermella van desfilar cares famoses com: Albert Rivera, José Manuel Villegas, Enric Cerezo, Fran Rivera, Paco Lobatón, Pepe Navarro, Ruiz, Eloy Arenas, Elsa Anka, Octavi Pujades, Jorge Luengo i Teria Yabar. El sopar va ser ofert per Mallorca Catering al Jardí de Somontes a Madrid.