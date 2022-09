Un sentiment que podríem pensar que només afecta les persones grans, però és una cosa que podem trobar en altres sectors de la població, com adults que han hagut de desplaçar-se a una gran ciutat per motius de treball o nens que han de canviar de col·legi, fins i tot a persones més joves que se senten soles perquè no tenen una vida social intensa . Per a la creadora de "Tens sal?" el sentiment de solitud és un problema globalitzat i cal posar les eines per lluitar-hi.

I quina és la principal eina per a Sonia Alonso? Socialitzar , que les persones interactuïn més entre si, que siguin bons veïns i aconseguir que es generin llaços afectius entre totes aquestes persones amb les que compartim el dia a dia però amb les que poques vegades connectem per culpa d'aquest individualisme cada cop més imperant.

I això comença per l'entorn més proper: el barri. Conèixer el nom del botiguer, saludar la veïna del costat o preocupar-se per qüestions comunes del nostre entorn, aconsegueix establir un sentiment pertinença a un lloc, al barri, cosa que permet crear i millorar relacions interpersonals que poden treure del sentiment de soledat al que aboca el frenesí actual del dia a dia o per viure lluny del seu entorn social més proper.

Amb la solidaritat entre veïns s'estableixen vincles més sans que treuen les persones de rutines que condueixen a tenir moments dolents, trencant així la desconfiança que genera l'individualisme.

COMBATRE LA SOLEDAT FENT ÚS DE LA TECNOLOGIA

Iniciatives com l'app "Tens sal?" estan pensades per trencar la bombolla de l'individualisme en què el ritme de vida actual fica les persones. Una bombolla que, per Sonia Alonso, augmenta aquest sentiment de soledat i per la qual s'han perdut habilitats socials quan s'han de relacionar amb la gent.

L'APP tens sal a Play Store

Projectes com Tens sal? permeten connectar veïns amb gustos i inquietuds comunes i compartir moments i aficions . Gràcies a la tecnologia, qualsevol veí pot trobar ajuda en els que són més a prop. Un sentiment de veïnatge mitjançant aplicacions o xarxes socials com Tens sal? que ajuden a combatre la solitud connectant les persones al seu entorn més proper, buscant establir llaços afectius propers i per a tota la vida.

5 MANERES ENGINYOSES DE POTENCIAR LA TEVA VIDA SOCIAL

Tenir una eina amb què connectar amb persones del barri permet a la gent compartir, socialitzar amb els seus veïns i realitzar activitats amb persones amb gustos similars.

Et proposem cinc maneres de compartir el teu temps amb els teus veïns:

- Quedades. Quina millor manera de conèixer les persones del teu barri que compartint una estona de tarda, anar al cinema, visitar una exposició o simplement sortir de passeig. Una bona manera de tindre un grup d'amics.



- Esport. Ets de pàdel o runner? Quina millor manera de lluitar contra la solitud no desitjada que trobar companyia per fer un partit de pàdel o córrer uns quilòmetres, coneixent els teus veïns i beneficiant-te dels valors de l'esport.



- Per a aquelles persones que disposen de molt de temps lliure, com oferir una mica d'ajuda per regar les plantes del veí, fer la compra, cuidar la seva mascota o, si s'és manetes, ajudar a canviar un endoll. Tens sal?, la xarxa social impulsada per Sonia Alonso, també permet això, ser bon veí i ser-hi per al que es necessiti.



- Organitzar esdeveniments al barri . Potser pensem que l'oferta cultural es concentra principalment al centre de les grans ciutats. Això pot canviar si als barris les persones s'organitzen per muntar esdeveniments culturals, tallers, mercats ambulants o activitats que serveixin de revulsiu als seus veïns per connectar entre ells i omplir de vida els seus carrers.

Els amans dels animals troben en aquesta APP de barri nous amics/@EP



- Passejar el gos o els amants dels gats . Dues bones raons per quedar amb els veïns que estimen les seves mascotes. Una manera de trencar la bombolla de la solitud i tornar a connectar amb el barri.

UNA XARXA SOCIAL DE BARRI PER ALS BONS VEÏNS

Tots tenim perfils en xarxes socials on seguim famosos i influencers. Però, i si seguim les persones del nostre veïnat? La xarxa social Tens sal? neix pensant en la proximitat del barri, en un viatge que ajuda a recordar la infància, i tornar a un espai de la ciutat on tothom es coneixia. Una cosa que l'individualisme és a punt de convertir en història. Sonia Alonso es va preguntar: “per què ja no gosem demanar-li una mica de sal al veí?”.

Aquesta xarxa social de barri neix amb el desig de tornar a connectar els veïns, que deixin de ser persones desconegudes, establint llaços personals i, per què no, vincles afectius, recuperant la vida de barri, i creant connexions amb aquells que ens envolten . En definitiva, que la gent del nostre voltant passi de ser persones a ser veïns.

FOMENTANT ELS VÍNCULS AFECTIUS MITJANÇANT LA SOLIDARITAT

La solidaritat entre veïns crea vincles afectius/ @EP

La solidaritat entre veïns pot arribar a crear vincles afectius molt forts. La manca de comunicació i confiança que es viu de vegades a les grans ciutats fa que les persones s'aïllin encara més, augmentant la sensació de solitud i perdent la identitat de barri.

Sembla paradoxal, però gràcies a la tecnologia estem més connectats, però no obstant augmenta l'individualisme. És per això que apps com tens sal? no només et donen la possibilitat de ser millors veïns, sinó que ens ajuda a estar més ben connectats ia crear llaços afectius.

Per això, Sonia Alonso creu que cal recuperar els vincles propers amb gent que pot ajudar a sortir d'un moment dolent o compartir una bona estona. Gràcies a la solidaritat, aquests vincles poden ser molt més sans. Tens sal?, a través de la seva app, dóna les eines necessàries per posar en marxa iniciatives solidàries al veïnat, trencant el gel perquè sigui molt més senzill i enriquidor. Així, facilita la connexió i la unió entre veïns per tornar als barris el seu costat més amable i solidari.

TENS SAL T'AJUDA A MANTENIR LES COSTUMS I TRADICIONS

Tens sal? permet conscienciar de la importància de mantenir la vida de barri. Cosa que comença amb el sentiment de pertinença i amb la gent que hi viu. Sonia Alonso destaca petits gestos que ajuden a identificar-se amb el lloc, com saludar el veí quan se'n va pel carrer o conèixer el nom de la persona que atén a la peixateria. I és que per a la creadora d'aquesta app és fonamental mantenir i preocupar-se pel que envolta la gent al barri: les zones comunes, el comerç de proximitat, i per això es té més a prop.



