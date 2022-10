Foto: Allison Johnson / Europa Press

És com per preocupar-se: la meitat de les espècies d'ocells que viuen a la Terra estan perdent exemplars . Aquesta és una de les conclusions de l' State of the World's Birds report, una publicació especialitzada, que veu la llum cada quatre anys per BirdLife International, xifra en un 49% la quantitat d'espècies que van en declivi.

Les causes principals d'aquesta caiguda en picat, segons apunta el reporti, són la tala d'arbres, la proliferació d'espècies invasores, l'explotació dels recursos naturals, el canvi climàtic i els incendis forestals, cosa que s'ha accentuat aquest darrer període.

Però l' State of the World's Birds report dóna més dades que ens han de portar a la reflexió: una de cada vuit espècies de l'actualitat està en perill d'extinció i, almenys, 187 estan confirmades o se sospita que s'han extingit des de l'any 1500.

D'altra banda, si volguéssim mirar el got mig ple i conèixer la xifra de les espècies que creixen en nombre, tampoc no podríem estar gaire satisfets: el reporti diu que només augmenten els exemplars d'un 6% de les actuals.

"HEM DE PARAR"

Els resultats del paper han portat un dels científics de BirdLife International a aixecar la veu. "Hem d' aturar aquestes disminucions i començar a encaminar-nos cap a la recuperació. El nostre futur, així com el de les aus del món , en depèn", ha assegurat Stuart Butchart , un dels científics més prestigiosos de l'entitat.

Un pardal. Foto: Europa Press

El científic ha anat més enllà, assegurant que "si continuem desentranyant el teixit de la vida, continuarem posant en perill el nostre propi futur".

El descens es registra a tot el món; tres dades que així ho demostren són que Europa ha perdut prop de 600 milions d'aus reproductores en 40 anys, des del 1970 gairebé 3 bilions d'ocells han estat destruïts a l'Amèrica del Nord i que a Austràlia el 43% de les espècies d'aus marines ha disminuït entre el 2000 i el 2016.

A més, si es mira a l' State of the World's Birds report publicat el 2018 , les dades de llavors xifraven en un 40% el nombre d'espècies d'aus que estaven en reculada quant al nombre d'exemplars.

REUNIÓ CLAU AL DESEMBRE

La publicació ha vist la llum pocs mesos abans que se celebri la reunió Cop15 a Mont-real (Canadà), prevista per al mes de desembre. Els experts apunta que aquesta trobada serà "una oportunitat única en una dècada per crear una nova legislació per abordar la crisi de la biodiversitat".

"L'acció clau que necessiten ara els governs és assegurar-se que s'adopti un marc global de biodiversitat realment ambiciós i audaç. Hem de doblegar aquesta corba, de manera que per al 2030 tinguem la missió de tenir un impacte clau a la natura", conclou Butchart.