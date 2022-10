La Plataforma 3 d'Octubre lamenta que hi hagi "encara més repressió" a Catalunya cinc anys després @ep

El portaveu de la Plataforma 3 d'Octubre, Jordi Gassiot, ha lamentat aquest diumenge que hi hagi "encara més repressió que abans" a Catalunya cinc anys després de la vaga general del 3-O, després de l'1-O.

Ho ha declarat als periodistes en una concentració simbòlica de representants d'entitats de la plataforma davant de la Prefectura Superior de Policia de Catalunya un dia abans de l'aniversari del 3-O.

Gassiot ha acusat el Govern i la Generalitat de perseguir l'independentisme: "Patim repressió del Govern d' Espanya però també del Govern català, que continua perseguint activistes i posant denúncies per temes de repressió".

Per ell, és molt important exigir un "canvi d'actitud a les institucions per acabar amb aquesta repressió".

A l'acte s'hi han sumat representants de la Coordinadora Obrera sindical (COS), Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), Òmnium Cultural, Unió de Pagesos, Lluita Internacionalista, Procés Constituent, Sindicat de Comissions de Base (CO.BAS) i Constituents per la Ruptura (CxR).

Aquest dilluns a les 17 hi haurà un acte commemoratiu del 3-O a la Facultat de Geografia de la Universitat de Barcelona, on intervindran la Intersindical - Confederació sindical catalana (I-CSC), COS, IAC, CO.BAS i Solidaritat obrera (SO).