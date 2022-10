Marilyn Monroe / Arxiu

Aquesta setmana es va estrenar la pel·lícula 'Blonde' a Netflix , un film protagonitzada per la cubana Ana d'Armas. Al llargmetratge s'explica la vida de l'actriu, satisfeta per més ombres que llums malgrat l'èxit aconseguit, i es representa algun dels aspectes més tèrbols, com la suposada violació de John F. Kennedy. La icònica 'rossa' va morir fa 60 anys i hi ha molts detalls que s'han anat desvetllant amb el temps, però potser un dels més sorprenents era la seva intel·ligència.

Diverses fonts apunten que el Coeficient Intel·lectual (CI) de l'actriu era de 165 ... mentre que la d' Einstein era de 160 . No obstant, al físic sempre se'l va prendre per un geni, mentre que a Monroe se la prenia pràcticament per ximple; un discurs inacceptable fruit del patriarcat i el masclisme imperant a Hollywood .



“El mite més gran és que ella era ximple. El segon és que era fràgil. I el tercer és que no sabia actuar. Ella estava lluny de ser ximple, encara que no tenia una educació formal, i era molt sensible sobre això. Però realment era molt intel·ligent— i molt dura. Havia de ser totes dues coses per vèncer el sistema hollywoodià a la dècada de 1950”, assenyalava Sarah Churchwell, autora de The Many Lives of Marilyn Monroe, un dels llibres que hi ha sobre la seva figura.

També cal remarcar que el paper que ella oferia a l'opinió pública no era el millor. Les seves relacions, les seves addiccions -va morir als 36 anys després d'una sobredosi de barbitúrics, suposadament- o la seva explotada sexualització van contribuir a donar aquesta imatge de dona poc intel·ligent que va arrossegar fins als últims dies.

Esperem que la nova pel·lícula de Netflix deixi Norma Jeane Baker -el nom real de Marilyn- a l'alçada del que mereix.