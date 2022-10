El Cuponazo és un clàssic de l'ONCE. Foto: ONCE

L' ONCE reforma el seu cupó de divendres , l'històric Cuponazo, per oferir, des del sorteig del proper divendres 7 d'octubre, un augment de gairebé un 20% en el nombre total de premis repartits, amb 405.000 nous cupons més amb premi , cosa que suposa una de cada cinc butlletes.

El nou Cuponazo de l'ONCE, que mantindrà el preu de 3 euros, millora l'estructura de premis perquè toqui més persones i s'assoleixi així més repartiment (en la línia de la reforma realitzada amb el Cupó Diari fa uns mesos) i se suma també a la novetat única al mercat de joc que els premis es poden obtenir “pels dos costats” del nombre que es juga.

"Aquesta és una manera d'allargar la vida del producte de divendres i donar la mà i acostar-lo al nou cupó diari, de manera que la gent s'adoni que jugar a l'ONCE és contribuir a una tasca social ben coneguda i, a més, "és una manera d'adquirir loteria responsable, segura i social", ha destacat José Luis Pinto, vicepresident d'Estratègia Econòmica, Joc i Desenvolupament Empresarial.

D'aquesta manera, el Cuponazo posarà en joc un premi més gran de 6 milions d'euros al número i la sèrie, eleva de 25.000 a 40.000 els 134 premis al número premiat i estrena premi de 500 euros a les quatre primeres xifres ia les quatre últimes, 50 euros a les tres primeres ia les tres darreres xifres; 6 euros a les dues primeres xifres i dues últimes i reintegrament de 3 euros a la primera xifra (primer reintegrament) ia la darrera xifra (segon reintegrament).

Amb el concepte Pels dos costats... pots ser guanyador , l'ONCE escomet aquesta reforma, que s'emmarca en les accions que permetran modernitzar els seus productes de loteries, com ja va passar amb el Cupó Diari a principis de 2022.

Un venedor de lONCE. Foto: ONCE

La idea és millorar el repartiment de premis, atès que el nombre total de premis s'incrementa un 18,75%, millorant la probabilitat general del producte passant d'un de cada 6,49 a un de cada 5,26 cupons premiats.

MÉS SERVEIS ESPECIALITZATS

Com és habitual en totes les iniciatives de joc responsable, assegurança i social de l'Organització, els canvis consoliden el model que ha convertit el Grup Social ONCE en el prestador més gran de serveis socials per a persones cegues o amb discapacitat visual del món, a més de traslladar solidaritat a la resta de persones amb discapacitat a través de la Fundació ONCE i altres fundacions.

De fet, és important conèixer la tasca que l'Organització realitza de manera específica a través de tres fundacions molt centrades en atenció concreta a realitats socials dins i fora d'Espanya: atenció a persones amb sordceguesa; educació dels gossos guia i internacionalització del model de cobertura social, per exemple, amb el suport a les persones amb discapacitat visual d'Amèrica Llatina.

La Fundació Onze per a l'Atenció de Persones amb Sordceguesa (FOAPS) va néixer el 2007 per promoure programes específics per a aquestes persones a fi de procurar la seva integració sociolaboral i millorar la seva qualitat de vida, atès l'elevat risc d'aïllament a què s'enfronten. El 2021 va oferir més de 83.000 hores de mediació amb els seus més de 80 professionals.

Cuponades a la venda. Foto: ONCE

La Fundació ONCE per a la solidaritat amb les persones cegues d'Amèrica Llatina (FOAL) es va crear el 1998 per promoure la plena inclusió de les persones amb discapacitat visual de 19 països (tots els de parla hispana i Brasil). Té programes d'inclusió laboral, educativa, social o d'enfortiment de les organitzacions de la societat civil, amb les quals s'hi col·labora, als seus països.

La Fundació ONCE del Gos Guia (FOPG) va néixer el 1990 per tal de criar i ensinistrar gossos per a persones cegues i impulsar així la seva autonomia. Cada any lliura gratuïtament més de 120 gossos (el cost aproximat de cada gos ronda els 40.000 euros). Ha lliurat més de 3.300 gossos des del centre de cria i ensinistrament, on més de 50 professionals d'alta especialització conformen una de les millors escoles de gossos guia del món.

CUPONAZO HISTÒRIC

Aquesta reforma del Cuponazo de l'ONCE anirà acompanyada d'una campanya publicitària a mitjans i Internet amb el lema El cuponazo no té costat dolent, pels costats pot estar premiat .

El Cuponazo de l'ONCE va néixer l'octubre del 1987, amb la històrica campanya publicitària que va causar gran impacte entre la ciutadania en estar basada en una interminable cua de compradors del cupó que van caient en efecte dòmino. Els experts en publicitat ho consideren història del sector, ja que va estrenar una campanya “teaser” (d'expectació) en què mitja Espanya es va preguntar durant dies on acabava la “cua”. A partir d'aquell moment, s'ha convertit, juntament amb el Cupó Diari, a la base de l'estructura i la cartera de joc de l'ONCE, imatge clau del joc responsable, social i segur de l'Organització.