Maria Jesús Ruiz @ep

FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat a la botiga en línia de roba Laka Moda, establiment que regenten l'ex Miss Maria Jesús Ruiz i la seva parella Francisco Miguel Rodríguez Rivas, per vulnerar la legislació en matèria de defensa dels consumidors, protecció de dades i serveis de la societat de la informació.

Les denúncies han estat presentades davant de la Direcció General de Consum de la Junta d'Andalusia, la Direcció General de Consum del Ministeri de Consum, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital.

El contingut del seu avís legal indueix a creure que Laka Moda Spain és una societat inscrita al Registre Mercantil. Tot i això, no facilita el seu NIF ni tampoc el de la persona que s'identifica com a "encarregat" de la botiga, Francisco Miguel Rodríguez Rivas. Al Butlletí Oficial del Registre Mercantil no apareix cap empresa denominada Laka Moda.

En aquest apartat d'avís legal apareixen frases com "escriviu aquí el número d'identificació fiscal" o "escriviu aquí el número d'identificació empresarial" , estant els camps buits, per la qual cosa es pot intuir que han usat una plantilla genèrica que ni tan sols han emplenat.

Les peces de roba que apareixen en aquesta web es publiciten fonamentalment a través del perfil d'Instagram de María Jesús Ruiz . A l'apartat Galeria de la botiga en línia apareixen únicament fotografies de l'ex Miss Espanya mostrant "alguns dels models amb més èxit de la temporada".

No informa del dret de desistiment

La manca d'informació a la web de l'establiment dificulta als consumidors saber qui han de reclamar en cas d'irregularitats. A més, no s'informa l'usuari del dret a desistiment: tornar el producte adquirit en els 14 dies següents a la recepció sense necessitat de justificar la decisió i sense penalització de cap classe. Per això, estaria infringint l'article 97 del text refós de la Llei per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

Tractament de les dades

Tampoc no apareix la política de privadesa de la botiga, una informació obligatòria que ha de ser accessible des de qualsevol de les seccions de la web i en què ha d'aparèixer la finalitat del tractament i els possibles destinataris de les dades personals dels clients. Amb això està vulnerant l'article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, ja que no aclareix als consumidors com realitza el tractament de les seves dades ni com poden sol·licitar modificació o eliminació.

La botiga en línia que regenta l'ex Miss Espanya també infringeix l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, en no oferir cap NIF, a la qual cosa se suma la confusió a què indueix la web en no deixar clar si darrere d'ella hi ha una societat mercantil o una persona física.

Per tot això, FACUA ha presentat diverses denúncies contra la botiga en línia de roba de María Jesús Ruiz, i ha sol·licitat als diferents organismes que iniciïn expedients sancionadors per no recollir a la seva web cap tipus d'informació contractual a disposició dels consumidors interessats a adquirir algun dels seus articles.