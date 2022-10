María León @ep

L'actriu María León s'ha pronunciat després d'haver estat detinguda aquest dissabte per clavar un cop de puny a un agent de la Policia Local, segons han confirmat fonts policials.

Els fets es van produir als voltants de l'Avinguda Maria Lluïsa de la capital sevillana, on segons la versió dels uniformats, recollida per diversos mitjans de comunicació, diversos agents van acudir davant l'avís sobre un ciclista que es trobava amb signes d'embriaguesa.

Mentre li feien la prova d'alcoholèmia un grup de persones, entre les quals hi havia Lleó, van començar a increpar els agents ia gravar l'escena amb els telèfons mòbils, i la policia els va sol·licitar la identificació. L'actriu no portava el seu DNI, i per això el van instar a anar a comissaria amb cotxe patrulla.



Sempre segons aquesta versió, els acompanyants de l'actriu van envoltar el vehicle mentre ella cridava des de l'interior; un va obrir la porta i Lleó es va disposar a sortir, cosa que va intentar impedir un agent que va ser qui va rebre el cop de puny que va requerir assistència mèdica. Lleó va ser llavors detinguda i portada a comissaria. Un cop a comissaria, l'actriu sevillana va patir un atac d'ansietat i va ser portada a un centre hospitalari.

Tot i això, la germana de Paco León no ha demanat perdó per haver estat la protagonista d'aquesta situació , i assegura que ha estat "víctima d'un abús policial". "Vull donar les gràcies per totes les mostres de suport rebudes. Aquestes últimes 48 hores han estat veritablement difícils", ha començat dient l'actriu en una publicació d'Instagram recollida per PressDigital .

L'actriu ha estat contundent: " Nego haver agredit ningú ". "No és la meva intenció posar en dubte la feina necessària que fan els cossos i les forces de seguretat de l'Estat al nostre país, però sí que he de denunciar que he estat víctima d'un abús policial per part d'uns agents de la Policia Local de Sevilla".

"El cas està en mans dels meus advocats i des d'aquest moment poso tota la confiança en la justícia", ha dit León.

A continuació podeu veure el missatge complet: