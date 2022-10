Jesús Quintero va ser bètic tota la vida, i el va cridar als quatre vents. Per això, el club de futbol de Sevilla s'ha volgut acomiadar del periodista i presentador, que ha mort aquest dilluns als 82 anys. "El #RealBetis mostra el seu màxim pesar per la mort de Jesús Quintero, mestre de la comunicació i un enorme bètic, i trasllada el seu més condol a familiars i amics. Descansi en pau", ha dit el club en un tuit recollit per CatalunyaPress .

També ha volgut acomiadar-se de Quintero el president del Govern, Pedro Sánchez , recordant que “serà sempre un referent de la televisió per la seva personalitat, les seves entrevistes i la seva manera d'entendre la comunicació.

El portaveu de Podem, Pablo Echenique , també ha reaccionat a través d'un tuit:

El periodista Jordi Évole , instant la població a honrar-lo d'una manera especial. "Més que un minut de silenci, hauríem d'honrar-lo amb un silenci de minuts".

Alejandro Sánz ho ha recordat com un “bailaor de les paraules i els silencis”.