Foto: Pla Internacional Espanya

El 86% de les joves espanyoles d'entre 15 i 24 anys no se sent compresa pels polítics que les representen i creuen que no entenen el seu punt de vista. Així ho recull a l'estudi Equal Power Now de Pla Internacional, del qual també es desprèn que un 42% han assegurat sentir-se "estressades, preocupades o nervioses" davant d'aquesta situació, i el 32% "tristos o deprimides" .

Es tracta d'una enquesta realitzada a unes 29.000 dones d'entre 15 i 24 anys de 29 països, entre els quals hi ha Espanya i que, en línies generals, revela que les nenes i les joves "afronten importants obstacles quan prenen part accions polítiques i se senten poc representades pels i les polítics”. A Espanya, per exemple, és un 64% de les dones preguntades reconeixen que han perdut la confiança en els polítics .

La directora general de Pla Internacional Espanya, Concha López, ha assenyalat "la participació política de les nenes segueix lluny de ser un dret garantit" tot i que aquestes "són ciutadanes actives que volen aportar les seves idees i fer valer la seva opinió".

"El seu compromís respecte als temes que els importen: des de la pobresa i la desocupació, fins als conflictes i la pau, passant pel canvi climàtic, o l'educació ens mostra la seva determinació i s'hauria de convertir en una aposta política per a un futur millor", ha reclamat.

VISIÓ NEGATIVA SOBRE ELS SEUS REPRESENTANTS

La meitat de les espanyoles enquestades (51%) pensen, a més, que la societat “no accepta la participació política de les dones”. En aquest sentit, l'estudi recull que un 19% "ha estat personalment convençuda de no fer-ho", mentre que "quatre de cada deu coincideixen que les dones polítiques pateixen assetjament i són jutjades per la seva aparença".

"Una dona representant que sigui una líder sento que serà molt més jutjada pel seu aspecte físic o com concilies la teva vida personal i professional i aquests comentaris no es fan a un home. Has de tenir molta fortalesa", ha explicat una de les enquestades al país.

Tot i així, són un 95% les que creuen important participar en política, igual que són majoria a Espanya ia la resta del món (74% i 83%, respectivament) les que busquen sortejar aquests obstacles amb la seva participació activa.

PARTICIPACIÓ A TRAVÉS DE CANALS INFORMALS

D'altra banda, a Espanya, encara que la meitat de les enquestades (49%) creu que és més fàcil per a elles participar en política del que ho va ser per a les seves mares, opten utilitzar espais menys formals i de baixa exposició, com el voluntariat a comunitat o accions a través de canals de comunicació i xarxes socials.

L?estudi que recull aquestes dades es presenta aquest dimarts 4 d?octubre al Congrés, coincidint amb el desè aniversari de la celebració del Dia Internacional de la Nena, en un acte que estarà presidit per la presidenta de la Cambra baixa, Meritxell Batet, i amb la presència de portaveus de grups parlamentaris; la pròpia directora general de Pla Internacional; i representants de Youth For Change, el grup de participació juvenil de l'organització, entre d'altres.