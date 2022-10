Patricia Conde a Masterchef @ep

'Masterchef Celebrity' ha expulsat Patricia Conde , una de les favorites per alçar-se amb el trofeu culinari, a la quarta gala. Una expulsió que ha estat, com a mínim, polèmica, ja que sembla que es basa més en motius televisius que no pas culinaris. La humorista va fer un plat que a priori semblava més elaborat que els dels seus companys, i va ser expulsada per passar-se una mica al punt de cocció del salmó. Mentrestant, altres concursants es van salvar amb elaboracions que semblen tenir poca relació amb un programa d'alta cuina: Xavier Deltell va fer una truita i Daniela Santiago , pasta. Altres vegades, el jurat ha fet fora concursants per presentar plats poc elaborats, però sembla que aquesta vegada volien el cap de Conde.

I per què ha aguantat Patricia tan poc al programa? El mateix programa va destapar la seva estratègia en preguntar-li per què havia estat tan "apagada" durant el concurs . A Masterchef esperaven una pallassa , una humorista que interpreti contínuament un personatge, com ho està fent Deltell amb la seva insofrible aventura amorosa amb María Zurita , o com ho han fet altres concursants en el passat: Miki Nadal , Silvia Abril o Anabel Alonso , entre d'altres.

Però Patricia Conde mai no ha estat una clown, i ho sap qualsevol que hagi seguit la seva carrera o hagi mirat, almenys, una entrevista seva. La de Valladolid té molt poc a veure amb el personatge que ha catapultat la fama: fer de rossa boja i tonta. Conde és una actriu que es dedica a l'humor, més que una humorista, i per això els seus personatges s'assemblen molt poc a la seva persona. Té el mateix perfil que actors com Paco León o Jordi Sánchez , que tenen un talent espectacular per interpretar papers humorístics però després, en una entrevista, són gent totalment normal, fins i tot tímids.

Pocs espectadors han entès el sentit de la pregunta que van fer a Conde abans d'abandonar el programa. ¿Potser la productora volia fitxar el personatge que interpreta Patricia Conde i no l'actriu? Sembla que així ha estat, perquè per res ha estat “apagada”. Comte ha estat com és, sense haver de recórrer a papers, i fent el que cal fer en un reality: ser un mateix. Silvia Abril va ser ella mateixa fent de pallassa, igual que Deltell o Lorena Castell -perquè són així-, i el mateix haurien d'haver esperat de Patricia Conde, que fos fidel a la seva persona, i és una actriu que no té res a veure amb la rossa boja de ' L'Informal ' o ' Sé lo que hicisteis'.

Però res d'això no importa a Masterchef, un programa que cada vegada dedica més minuts a les polèmiques i menys a la cuina - sembla que han après poc del que va passar amb Verónica Forqué -. Què queda per venir? ¿Fitxar Paco León com si fos el Luisma i expulsar-lo al cap de poques setmanes perquè no té ni p*** gràcia? En aquest programa tot és possible.