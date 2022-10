Sant Joan del Port (Huelva) acull aquest dimarts a la tarda, a partir de les 19,00 hores, la capella ardent del periodista de Huelva Jesús Quintero , que va morir dilluns a l'edat de 82 anys a la localitat gaditana d'Ubrique. Així, encara que al principi aquesta vetlla pública estava prevista al teatre municipal Juan Alonso de Guzmán, finalment serà al centre sociocultural que porta el nom del comunicador, al qual es podrà accedir fins a les 22,00 hores.



Així ho ha indicat en declaracions als periodistes l'alcaldessa de la localitat, Rocío Cárdenas, que també ha informat que la seva família, amics més íntims i veïns li donaran l'últim adéu", al seu poble natal, alhora que s'ha explicat que l'enterrament es durà a terme dimecres al matí --encara no s'ha concretat hora-- al cementiri municipal i ha sol·licitat que "es compleixi la voluntat de la seva família" que és la de "tenir una cerimònia íntima", després, una vegada enterrat "es podran realitzar tots els homenatges que es mereix una figura del seu nivell".

El periodista Jesús Quintero durant el pregó de Sant Joan Baptista de l'any 2016 @ep



"Creiem que el seu poble ha de donar avui acollida a les persones que se'n vulguin acomiadar i des de Sant Joan del Port donem les gràcies a tota la societat espanyola. S'estan rebent molts missatges des del món de la política, de la cultura i de l'art, per part de grans figures entrevistades per ell", ha afegit Cárdenas.



Alhora, ha indicat que s'estan "ultimant tots els detalls" perquè tots els veïns "es puguin acomiadar" de Jesús Quintero perquè "era una figura que transcendeix del que és local", així com ha assenyalat que Quintero "tenia moltíssims amics" per això que "és probable que es desplacin aquest dimarts a la localitat" per donar el seu darrer adéu.

Al comunicat emès pel Consistori s'ha subratllat que el Fill Predilecte d'aquest municipi va morir aquest dilluns a Ubrique "i ho va fer a la seva forma, en el més llarg dels seus silencis i sense deixar ningú indiferent".



De la mateixa manera, ha apuntat que la notícia ha causat "un impacte immediat" a la societat espanyola i s'han succeït els missatges de condol per part de personalitats, "des del president del Govern, Pedro Sánchez, a destacats comunicadors com Jordi Evolé o artistes com Alejandro Sanz i una infinitat de persones conegudes i anònimes que no volien deixar passar el moment de dir adéu a un dels grans genis de la comunicació que acumula més de 80 premis entre els quals destaquen l'Ondes, l'Ondes Internacional, el Rei d´Espanya de Periodisme, l´Antena d´Or i la Medalla d´Andalusia".



Així mateix, des de l'Ajuntament s'ha decretat tres dies de dol a més d'enviar els condols en nom de la Corporació Municipal a familiars i amics.



Des de la seva infantesa a San Juan del Puerto, Quintero va començar a fer els primers passos, primer amb el seu somni de ser actor fins a convertir-se en un dels grans referents del periodisme nacional i internacional . "La seva vinculació a la seva ciutat natal mai no es va perdre", fent gala cada vegada que es presentava l'oportunitat a les seves arrels així com als seus passejos pels carrers del seu poble on "evocava la seva infantesa i recordava el seu turó i aquesta inconfusible olor de sal”, ha assenyalat l'Ajuntament sanjuanero.



L'any 2001 l'Ajuntament li va atorgar el títol de Fill Predilecte, donant el seu nom al centre sociocultural que Quintero somiava convertir en un centre d'"agitació i ebullició cultural". El 2004 va ser un dels Reis Mags a la cavalcada del seu poble i el 2016 va pujar a l'escenari de la Plaça d'Espanya per pregonar les Festes del seu Patró Sant Joan Baptista.



Segons el Consistori sanjuanero, una de les coses que "més entusiasmava el 'Loco' era la Factoria Jesús Quintero" , un projecte que fa els seus primers passos quan el fill predilecte de Sant Joan del Port decideix el 7 d'agost de 2020, acceptar la proposta consistorial per conservar el seu arxiu al centre sociocultural que porta el seu nom, i posteriorment iniciar també els tràmits per a la creació de la futura Factoria Jesús Quintero, que es troba ja en els darrers detalls per a la seva obertura al públic.



"En aquesta última etapa, la seva gran il·lusió i el seu somni era la Factoria Jesús Quintero, per la qual cosa es va traslladar a la província de Huelva per seguir pas a pas l'evolució de la mateixa no perdent cap detall del seu creixement i mostrant-la orgullós als seus íntims, amb el desig que el seu llegat fos etern, un arxiu amb 40 anys de preguntes i respostes amb els líders de la política i la cultura, Los Gossos Verds, Los Ratones Coloraos a Espanya, Argentina, Uruguai i tota la comunitat hispana a EUA a través de Direct tv", ha explicat el Consistori.



Aquesta factoria és un "ambiciós projecte" que comptarà amb deu mil hores de televisió internacional i cinc mil entrevistes per "defensar el seu llegat" , ha assenyalat l'alcaldessa de Sant Joan del Port, que ha afegit que espera que "allà on estigui es pugui sentir orgullós" ja que "podrà veure's el seu llegat" en aquest projecte, "el més important en què Jesús Quintero ha estat immers al llarg d'aquests anys amb el seu Ajuntament".