Elenc de la temporada 13 de La que se avecina - JUAN NAHARRO/MEDIASET

La temporada 13 de 'La que se avecina ' ja té data d'estrena. Els nous capítols, que suposaran una autèntica revolució en la ficció dels germans Caballero amb la mudança dels veïns de Montepinar a un edifici del centre de Madrid, arribarà a Amazon Prime Video el 18 de novembre amb l'estrena dels seus tres primers episodis . Després farà el salt en obert a Telecinco, tal com ha passat en les últimes temporades de la producció.

"Estem dient coses que ara mateix no es podrien dir", ha assegurat Jordi Sánchez (Antonio Recio) - en una trobada amb la premsa per visitar el set de rodatge del nou edifici de 'La que se avecina', ubicat al fictícia carrer de Contubernio 49 per presentar una temporada 13 que promet ser gairebé una mena de 'spin-off' que, encara que presentarà nous i singulars personatges, manté una línia d'humor sobre temes que no són molt políticament correctes avui dia.

"Per sort la sèrie va començar fa quinze anys, i com que té èxit ningú et diu res, però si comencés a baixar l'audiència ja ho veuríem", afegeix l'actor. "Per nosaltres està molt bé ser políticament incorrectes, que és el que haurien de ser els artistes", justifica l'actor català, el personatge del qual, intolerant per naturalesa, es veu abocat a mudar-se en la nova temporada de 'La que se avecina' a un pis interior on comparteix paret amb un restaurant xinès... i on té com a veïns de replà un grup de "nois". "Personatges variats en gènere" els defineix Alberto Caballero , creador de la ficció.

"El que és políticament correcte domina massa coses avui dia", li recolza el seu company de repartiment Luis Merlo (Bruno Quiroga), que, si escau, comparteix pis amb Fermín Trujillo ( Fernando Tejero), al qual li cedeix la gerència de la seva cafeteria -llibreria que ha obert en un local limítrof i suposa un conflicte constant entre tots dos pel rumb que ha de portar el negoci. "No som un país de girar una mica la truita, sinó de capgirar completament. Hi ha moltes coses a respectar i moltes coses a transgredir", sentencia Merlo amb fermesa.

Després de tretze temporades de 'La que se avecina' amb un èxit aclaparador d'audiència, Alberto i Laura Caballero , creadors de la sèrie, van decidir fer un tomb i portar els veïns de Mirador de Montepinar a un edifici del centre, cosa que ja va avançar el final de la temporada 12.

"ELS ACTORS VOLIEN SEGUIR"

"Els actors volien seguir en el projecte i els vam muntar això", explica Alberto, que també afegeix que amb la mudança de plató un molt més gran i exterior buscaven que la sèrie tingués un to "menys sitcom". A més, amb la divisió dels pisos entre interiors i exteriors també volien mostrar un xoc a l'estatus dels veïns.

Entre els llogaters dels pisos exteriors hi ha els personatges interpretats per Loles León (Menchu) i Petra Martínez (Doña Fina), que generaran un autèntic remolí entre els veïns en anar a viure juntes al nou edifici. "Jo crec que l'èxit de La que se avecina radica que els guions estan molt ben pensats... però alhora entren molt fàcil. Entren amb vaselina", apunta Loles entre rialles.

Al costat dels ja esmentats actors, continuen a la ficció Nathalie Seseña (Berta), Pablo Chiapella (Amador), Carlos Areces (Agustín), Eva Isanta (Maite), Miren Ibarguren (Yoli), Nacho Guerreros (Coque), Ricardo Arroyo ( Vicente) o Macarena Gómez (Lola). A ells se sumen la temporada 13 de La que se avecina, entre d'altres, Mamen García (Victòria Rafaela Balmaseda d'Unzeta i Téllez-Girón, marquesa de Francavilla i Sacromonte), "una marquesa que s'ha quedat sense un duro" en paraules de la pròpia actriu, i Óscar Serra (Félix Gómez), un fotògraf adinerat i seductor nat que es convertirà en un model a seguir i en una font d'enveja per a Amador.