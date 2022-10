Milka a plaça Catalunya / @CatalunyaPress

La famosa marca de xocolata Milka, distribuïda per Mondelêz Internacional, està regalant rajoles de xocolata a diversos punts neuràlgics d'Espanya per promocionar el seu nou producte. De fet, aquest dijous és l'últim dia per aconseguir-ho, per la qual cosa encara tens l'última oportunitat de tastar la teva rajola de xocolata sense cap cost.

A Barcelona, el lloc escollit ha estat l'estació de Plaça Catalunya . Pel que fa a la resta d'Espanya, els llocs elegits han estat Nous Ministeris (Madrid), Príncep Pío (Madrid), Santa Justa (Sevilla), Nervión Plaza (Sevilla), Centre Comercial Arena (València), Carrer San Andrés (La Corunya) i Carrer Emilia Pardo (La Corunya).